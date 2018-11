Heidelberg. (pol/van) Bereits am vergangenen Freitag ist es in der Altstadt zu einer sexuellen Nötigung gekommen. Das berichtet die Polizei.

Eine 17-Jährige war gegen 11 Uhr zu Fuß vom Bismarckplatz in die Plöck unterwegs gewesen, als ihr ein Mann auffiel, der ihr folgte. Nach einem kurzen Einkauf in einem Geschäft lief der Unbekannte der Frau offenbar noch immer hinterher. Beim Überqueren der Straße soll er die Jugendliche plötzlich am Handgelenk gepackt haben. Laut Polizei zog er die Jugendliche zu sich und sprach sie unsittlich an. Die 17-Jährige setzte sich verbal zu wehr, befreite sich aus dem Griff und ging sofort weiter. Der Mann wiederum grinste dabei und ging letztlich lachend in Richtung Bismarckplatz.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun den Mann, der wie folgt beschrieben werden kann: zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, Glatze, rundes Gesicht mit dicken Tränensäcken und Augenringen, schmale Lippen, sehr dünne und lange Nase, relativ korpulenter Oberkörper mit Bierbauch, dünne Beine. Er machte nach Angaben des Opfers einen ungepflegten Eindruck und trug eine einfache, schwarze Lederjacke sowie eine blaue, ausgewaschene und zerbeulte Jeans. Er soll außerdem nach billigem Rasierwasser gerochen haben.

Wer kennt die Person oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 06221/99-1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.