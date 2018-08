Heidelberg. (hob) Das Problem der "Rucksacksäufer" ist in Heidelberg seit Jahren ein Thema. Darum begrüßt Heidelbergs Bürgermeister Wolfgang Erichson die Pläne der Landesregierung, das Polizeigesetz zu ändern und es den Kommunen zu ermöglichen, "an bestimmten und besonders belasteten Brennpunkten" ein zeitlich begrenztes Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen zu erlassen. Zugleich wehrt Erichson sich aber dagegen, dass im Gegenzug das Verkaufsverbot für Alkohol nach 22 Uhr fallen soll.

Heidelberg habe eine Stellungnahme des Städtetages unterzeichnet, so Erichson: "Wir fordern, das Verkaufsverbot aufrecht zu erhalten." Bevor es in Kraft trat, gab es auch in der Heidelberger Altstadt nachts vor Supermärkten immer wieder Probleme mit randalierenden Nachtschwärmern, die sich dort mit billigem Alkohol eingedeckt hatten. Wie die Stadt mit den anstehenden Neuerungen umgehen wird, kann der Bürgermeister noch nicht sagen. "Der Gesetzentwurf befindet sich noch in der Beratung. Daher kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt inhaltlich noch keine Angaben machen."

Bereits in der Vergangenheit haben sich städtische Vertreter immer wieder für ein Alkoholkonsumverbot stark gemacht - das zum Beispiel am letzten Schultag oder bei den Abifeiern auf der Neckarwiese gelten könnte. Bislang versuchen noch Mitarbeiter des Bürgeramtes, des Kinder- und Jugendamtes sowie Polizisten an solchen Tagen, die Jugendlichen für den sorgsamen Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. Das Verbot könnte aber auch dafür genutzt werden, die Altstadt an Wochenenden zu beruhigen. "Rucksacksäufer" könnten dann nicht mehr einfach im Supermarkt Alkohol kaufen und diesen etwa in der Unteren Straße konsumieren.