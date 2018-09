Heidelberg. (ani) Hunderte Telekom-Kunden in Heidelberg sind derzeit offline. Mehrere Leser meldeten ihre Internet-Probleme in den letzten Tagen der Redaktion. Besonders schwer hat es offenbar das Gewerbegebiet in der Weststadt getroffen, wo laut RNZ-Informationen bei einigen Unternehmen weder Telefon noch Internet funktionieren.

Jetzt bestätigte eine Telekom-Sprecherin, dass rund um diesen Bereich tatsächlich etwa 750 Kunden aktuell nicht am Netz sind. Der Grund: "In der Bahnhofstraße ist am 24. September Wasser in einen Kabelschacht eingedrungen und verursacht Probleme", so die Sprecherin.

Bereits am selben Tag seien die Telekom-Techniker vor Ort gewesen und hätten den Fehler lokalisiert. Jetzt sind Tiefbauarbeiten notwendig, um das Problem zu beheben. Das neue Kabel müsse auf beiden Seiten "gespleißt" werden, das heißt: "Auf beiden Seiten müssen mehrere hundert Kupferadern miteinander verknüpft werden", so die Sprecherin.

"Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Anschlüsse einzeln hochgefahren." Betroffen seien neben der Hebelstraße auch die Rudolf-Diesel, die Gottlieb-Daimler oder auch der Harbigweg. Die Arbeiten sollen am Freitag im Laufe des Tages fertig sein.