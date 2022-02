Hand in Hand für den Wald: 30 Helfer kamen am Samstag ins Mühltal, um Unterholz auf einem Buchenwaldstück aufzuschichten, damit der Boden besser mit Nährstoffen versorgt wird. Auch Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Mitte) packte mit an. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Feste Schuhe, warme Kleidung, Arbeitshandschuhe und etwas Ausdauer – mehr brauchte es nicht, um dem Wald etwas Gutes zu tun. Rund 30 Teilnehmer kamen am Samstag zum gemeinsamen Pilotprojekt von Forstamt und Heidelberger Umweltverbänden. Mehrere Stunden lang bauten sie auf einer Länge von 100 Metern an einer steilen Buchenwaldfläche auf der Winterseite im Handschuhsheimer Mühltal aus Ästen und Kronenmaterial Wälle zusammen. "Das ist total gut gelaufen. Das können wir gerne wieder machen", fasste Tillmann Friederich vom Landschafts- und Forstamt die Stimmung nach dem Einsatz zusammen. "Das hat Spaß gemacht", waren sich auch die Helfer einig.

Das Waldstück am Hang zwischen Talweg Winterseite und Unterem Jagdhausweg ist mit Buchen bewachsen. Unterholz gibt es hier nicht – was typisch ist für reine Buchenwälder. Fallendes Laub bleibt deshalb nicht liegen, sondern wird fast vollständig den Hang bis zum Wegesrand heruntergeweht. "Im Lauf der Zeit verliert der Boden deshalb immer mehr Nährstoffe. Gar nicht gut", erklärte Friederich. Außerdem litten Buchen besonders unter Trockenheit. Tatsächlich sehen die Buchen dort, obwohl sie bald 100 Jahre alt sind, eher mickrig aus, haben dünne Stämme und wenig Seitenäste. "Wir sammeln jetzt Totholz, verteilen es auf dem Hang und stapeln es sozusagen als künstliches Unterholz auf", erklärte der Förster. 80 Meter mussten die Helfer dazu den Hang hinaufsteigen. "Die Aktion soll helfen, die Blätter und damit die Nährstoffe im Boden zu halten. Der Humus, der dabei entsteht, hält das Wasser im Boden, sodass die Buchen in Zukunft nicht mehr so sehr unter der Trockenheit leiden", so Friederich.

Aktiv dabei war auch Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). "Das ist doch mal was anderes, als am Schreibtisch zu sitzen", freute er sich über den Einsatz im Grünen und zerrte gleichzeitig oben am Hang einen längeren Nadelbaumstamm zu Hans Schäfer. Der wartete schon an einer wachsenden Schicht aus Ästen, Laub und Gestrüpp und wuchtete den Ast mit anderen Helfern oben drauf. Als "sinnstiftendes Gruppenerlebnis in der Natur" bezeichnete der 70-Jährige das Erlebnis im Wald. Ein Stück weiter keuchte der 32-jährige Justus Herrmann an der Umkehrrolle des Stahlseils, mit dem noch größere Stämme bewegt werden konnten. Der Hang ist steil und rutschig, Wurzeln bilden Stolperfallen. Herrmann machte trotzdem gern mit. "Weil es eine gute Sache ist für den Wald." Die 30-jährige Lara Woehrmann stimmte zu. Sie schleppte Eimer um Eimer mit gefülltem Laub vom Wegesrand unten nach oben zu den Wällen. Unterstützt wurde sie dabei von Katharina Töpfer. Die 75-Jährige füllte die Laubeimer für den Transport nach oben. "Uns Handschuhsheimern liegt das Mühltal sehr am Herzen", erklärte der 30-jährige Christian Stippich in einer Verschnaufpause. Und auch die fünfjährige Lora als jüngste Helferin machte einen vergnügten Eindruck.

Allerdings herrscht unter den Waldschützern insgesamt nicht nur Harmonie. Das Aktionsbündnis "Waldwende" beteiligte sich an der Aktion bewusst nicht, sondern hat die Zusammenarbeit mit dem Forstamt aufgekündigt. Hintergrund ist, dass aus Sicht des Bündnisses vom Forst weit mehr Bäume gefällt worden seien als man abgesprochen habe. Anne Schmid-Stampfer und Barbara Roy, Sprecherinnen des Bündnisses, waren dennoch kurz vor Ort. "Grundsätzlich begrüßen wir es, dass diese Aktion heute hier stattfindet, da es dem Wald zugutekommt", betonten beide. "Wir würden uns als Aktionsbündnis aber unglaubwürdig machen", erklärten sie, warum sie nicht halfen. Das Bündnis habe nicht nur Einzelaktionen im Fokus, sondern die Entwicklung des gesamten Stadtwaldes im Blick.