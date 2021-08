Heidelberg. (RNZ) Heidelberg gemeinsam mit dessen Oberbürgermeister erkunden: In diesen Sommerferien können wieder insgesamt 60 Heidelbergerinnen und Heidelberger mit Eckart Würzner auf Sommertour gehen. Das Stadtoberhaupt lädt zu drei Touren, jeweils zehn Plätze dafür verlost die RNZ:

> Neckarrundfahrt auf dem Schiff: Beim ersten Termin am Mittwoch, 18. August, von 17.30 bis 19.30 Uhr geht es aufs Wasser. Würzner und 20 Bürgerinnen und Bürger können die Stadt von einem Schiff der weißen Flotte aus betrachten. Die Rundfahrt startet an der Nepomuk-Terrasse. Wer dabei sein möchte, ruft an unter Telefon 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET (*).

> Durch die Stadt im Cabriobus: Bei der zweiten Tour geht es im Cabriobus durch Heidelberg. Die 20 Teilnehmer fahren mit Würzner in verschiedene Stadtteile abseits der klassischen Touristenorte und erhalten auch einen exklusiven Einblick in die Konversionsflächen. Die Tour findet am Mittwoch, 1. September, von 17 bis 19.30 Uhr statt. Los geht es am Karlsplatz. Wer dabei sein möchte, ruft an unter Telefon 0137822 / 702322 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN PREIS (*).

> Wandernd über den Königstuhl: Eine Woche später lädt der Oberbürgermeister Familien zu einer kleinen Wanderung über Heidelbergs Hausberg ein. Die Sommertour am Mittwoch, 8. September, geht von 12 bis 14.30 Uhr und startet in der Altstadt. Von dort geht es mit der Bergbahn auf den Königstuhl. Oben angekommen, wandern das Stadtoberhaupt sowie 20 Heidelbergerinnen und Heidelberger – wobei Kinder unter fünf Jahren hier nicht mitgezählt werden – knapp zwei Kilometer auf dem Walderlebnispfad. Wer dabei sein möchte, ruft an unter Telefon 0137823 / 702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (*).

* Die Leitungen sind bis Mittwoch, 11. August, 13 Uhr, geschaltet. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz – aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro.