Heidelberg. (pol/gun) Ein 28-Jähriger hat offenbar innerhalb von zehn Tagen gleich mehrere Diebstähle und Einbruchsversuche begangen. Unmittelbar nach seiner letzten Entlassung aus Polizeigewahrsam soll er gleich wieder zugeschlagen haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgaben, wurde nun Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Er soll zunächst am 10. Februar gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kurfürstenanlage Lebensmittel im Wert von acht Euro entwendet haben. Zehn Tage später drang er offenbar, zusammen mit weiteren Mittätern, in den Gemeinschaftsraum einer abgeschlossenen Wohnung in der Flüchtlingsunterkunft in Patrick-Henry-Village ein.

Dort ließen die Täter eine Lautsprecherbox, ein Mobiltelefon und ein Ladekabel mitgehen. Während der 28-Jährige und ein mutmaßlicher Mittäter unmittelbar nach der Tat gefasst wurden, konnten weitere Personen unerkannt entkommen, die laut Polizei die Beute bei sich gehabt haben sollen.

Unmittelbar nach seiner Freilassung gegen sechs Uhr nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann schon wieder auffällig: Er soll versucht haben, in eine Doppelhaushälfte in der Schwetzinger Straße in Kirchheim einzubrechen. Eine Anwohnerin berichtet, sie habe den Mann auf der Fensterbank ihres geöffneten Küchenfensters entdeckt. Als sie zu schreiben begann, flüchtete der Mann. Dabei verlor der 28-Jährige sein Mobiltelefon und konnte hierdurch identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde nun Untersuchungshaftbefehl gegen den Marokkaner erlassenund vollstreckt.