Heidelberg. (pol/mün) Bei einer Polizeikontrolle am Bismarckplatz am Donnerstagabend ging ein 28 Jahre alter Mann auf die Polizisten los. Ein Beamte wurde an Knie und Daumen verletzt, berichtet die Polizei.

Der Mann sei erst in eine Auseinandersetzung involviert gewesen. Bei der anschließenden Kontrolle kurz vor Mitternacht habe er dann die Beamten angeschrien und sei mit geballten Fäusten auf sie zugegangen.

Um einen Angriff zu verhindern, ergriffen die Beamten den Mann an den Armen, heißt es in der Mitteilung. Bei der körperlichen Durchsuchung habe er versucht, nach den Polizisten zu schlagen und diese mit den Füßen zu treten.

In seiner Kleidung konnte eine kleinere Menge Rauschgifts aufgefunden werden. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Drogenbesitzes ermittelt.