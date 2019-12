Heidelberg. (pol/mare) Bei diesem ungewöhnlichen Notruf staunten die Beamten nicht schlecht: Eine Frau rief die Beamten in der Nacht zu Dienstag - um festgenommen zu werden, wie die Polizei mitteilt.

Kurz nach 1 Uhr war der Notruf der jungen Frau eingegangen. Sie werde gesucht und wolle sich stellen, sagte sie. Die Beamten fuhren also zum Bismarckplatz, wo die 28-Jährige beharrlich auf ihre Festnahme wartete.

Und tatsächlich: Die Frau wurde in der Tat per Haftbefehl gesucht, wie eine Überprüfung ergab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest im Revier brachte zunächst einen Wert von 2,6 Promille, also wurde sie in eine Ausnüchterungszelle gebracht, bis sie ins Gefängnis weiter verfrachtet werden sollte.

Ohne jegliche Vorwarnung begann die Frau dabei aber, die Beamten zu beleidigen. Dann wurde sie auch handgreiflich und trat nach den Polizisten, wobei einer am Kopf getroffen wurde. In der Gewahrsamszelle beruhigte sich die Frau, sodass keine Gefahr mehr von ihr ausging. Der leicht verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen, die Frau blieb unverletzt.