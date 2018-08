Heidelberg. (hob) Es war offenbar wegen einer verlorenen Wette, die er aus einer "Bierlaune" heraus mit Saufkumpanen eingegangen war. Das gab zumindest ein 24-jähriger Mann am heutigen Donnerstag beim Heidelberger Amtsgericht als Grund an, warum er sich an einem Abend im Dezember vergangenen Jahres vor dem Schnellrestaurant McDonald’s in der Rohrbacher Straße als Polizist ausgegeben hatte. Verkleidet mit einem Pullover und einer Mütze mit der Aufschrift "Polizei", hielt er mehrere Menschen mit ausländischen Wurzeln an und kontrollierte diese. Der Täter verlangte die Ausweispapiere von den Passanten - dies sei nötig, da vom "Islamischen Staat" eine Terrorgefahr ausgehe.

Wegen Amtsanmaßung und Beleidigung wurde der 24-Jährige am heutigen Donnerstag zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. "Der Strafvorwurf der Amtsanmaßung ist ein relatives stumpfes Schwert", begründete Gerichtssprecherin Walburga Englert-Biedert das recht milde Urteil. Das könne höchstens mit zwei Jahren Haft bestraft werden. Im aktuellen Fall bekam der Angeklagte allein dafür, dass er sich als Polizist ausgegeben hatte, eine Einzelstrafe von fünf Monaten. Da er nach seiner Festnahme aber noch mehrere Beamten beleidigt hatte, wurde die Gesamtfreiheitsstrafe auf acht Monate erhöht.

Mindestens zwei Personen hat der "falsche Polizist" kontrolliert. Dem Zweiten war das Verhalten des 24-Jährigen verdächtig vorgekommen. Kurz nachdem dieser die echte Polizei alarmiert hatte, klickten die Handschellen. Ob es noch weitere "Kontrollierte" gibt, die sich im Anschluss nicht an die Ermittler gewandt haben, ist unbekannt.