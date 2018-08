Heidelberg. (pol/mare) Erwischt, freigelassen - und gleich nochmal erwischt. Bei einem besonders dreisten Einbrecher klickten am Montag endgültig die Handschellen, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber von vorne: Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Kirchheim in eine Wohnung eingebrochen. Der Bewohner eines Hauses im Gervinusweg wurde um 1.40 Uhr aufgrund von Geräuschen auf den jungen Mann aufmerksam, als der sich über die unverschlossene Haustür Zugang zur Wohnung verschaffte. Dort packte der 22-Jährige mehrere Kleider in Taschen. Der Bewohner konnte den Mann aber festhalten, bis die Polizei kam.

Die Beamten ließen den Mann schließlich gehen - und der setzte seine Diebestour sogleich fort. So brach er in eine Wohngemeinschaft in der Zehntstraße ein. Hier soll er gerade dabei gewesen sein, mehrere elektronische Geräte über das Fenster nach draußen zu tragen, als eine Bewohnerin ihn bemerkte.

Daraufhin flüchtete er aus der Wohnung, wurde von der Polizei aber abermals in Tatortnähe festgenommen. Er hatte die gestohlenen Sachen dabei.

Am Montagnachmittag wurde der 22-Jährige - der darüber hinaus dringend verdächtig ist, noch drei weitere Diebstahlstaten begangen zu haben - dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.