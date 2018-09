Heidelberg. (pol/mün) Drei Männer sollen im Raucherbereich einer Disko in der Heidelberger Bahnstadt eine 18 Jahre alte Frau belästigt haben. Das bekam ihr 22 Jahre alter Ex-Freund mit und stellte sich schützend vor sie, berichtet die Polizei.

Daraufhin traf ihn die Faust eines der Männer im Gesicht und alle Beteiligten wurde aus der Disko verwiesen.

Kurz darauf traf man in der Güteramtsstraße wieder aufeinander. Der 22-Jährige wurde erneut von dem gleichen unbekannten Täter ins Gesicht geboxt und ging zu Boden. Ein weiterer Mann aus der Dreiergruppe trat den 22-Jährigen gegen den Kopf, der andere dritte Täter schlug auf den am Boden liegenden Mann ein, heißt es im Polizeibericht. Danach flüchtete das Schlägertrio in Richtung Hauptbahnhof.

Der 22-Jährige erlitt bei dem Angriff Platz-, Schürfwunden und Blutergüsse im Kopfbereich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 2 Uhr.