An dieser Kreuzung in Wieblingen rammte die junge Fahrerin den Ampelmast. Foto: Priebe

Heidelberg. (jola) Eine 18-Jährige verlor am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr die Kontrolle über ihren Kleinwagen und prallte an der Kreuzung Kurpfalzring/L637 in Wieblingen gegen einen Ampelmast.

Die Fahranfängerin, die bei dem Unfall nicht verletzt wurde, hatte einen Blutalkoholwert von 1,76 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben, das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr baute den defekten Ampelmast ab.