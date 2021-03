Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Sonntagmorgen stürzte ein 17-Jähriger aus dem Fenster eines Zimmers im dritten Obergeschoss eines Hotels in der Rohrbacher Straße. Der Jugendliche hatte offenbar am offenen Fenster geraucht, als er gegen 5 Uhr, "Übergewicht" bekam und auf das zwei Stockwerke tiefer liegende Terrassenvordach im Innenhof des Gebäudes stürzte.

Beim Aufprall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Wie die bisherigen Recherchen ergaben, hatte der 17-Jährige mit drei weiteren Personen im Hotelzimmer gefeiert und die Nacht verbracht. Die beiden jungen Frauen und ein junger Mann waren im Alter von 17 bis 20 Jahre. Alle vier waren zum Teil erheblich betrunken.

Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor.