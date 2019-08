Heidelberg. (pol/rl) Bereits seit Ende Juli vermisst wird die 15-jährige Ha Anh N.. Die Jugendliche aus Vietnam besuchte seit Juni eine Sprachschule in Heidelberg. Am Montag, 15. Juli, brach sie den Sprachkurs ab und kehrte danach nicht in ihre Unterkunft in Heidelberg zurück. Am Dienstag danach, 18. Juli, hatte sie noch einmal ihre Mutter angerufen. Seither gilt sie als vermisst. Einen für Ende Juli vorgesehen Rückflug nach Vietnam trat sie nicht an.

Foto: Polizei

Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sind bisher erfolglos geblieben.

Ha Anh N. soll 1,57 Meter groß und 47 Kilo schwer sein. Sie ist schlank, hat eine "südostasiatische Erscheinung", braune Augen und hat Schuhgröße 36-37.

Zuletzt trug sie schulterlanges schwarzes Haar mit Pony, trug vermutlich auffällige schwarz-weiße Schuhe mit Hai-Mund und eine bernsteinfarbene Handkette aus Plastik.

Sie hatte einen grauen Rucksack in Dreiecksform mit goldenem Reißverschluss dabei. Zudem besitzt sie ein goldenes Iphone 6S, spricht Vietnamesisch und Englisch, Außerdem führt sie vermutlich mit sich: zwei weitere Paar Schuhe, zwei Blusen (gestreift und kariert), zwei Hosen (schwarz und braun), ein rot-weiß-dunkelblaues und ein weiß-schwarzes T-Shirt, sowie eine kleine schwarze Umhängetasche mit Aufdruck einer Comicfigur.

Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass die Jugendliche Opfer einer Straftat geworden ist. Zudem gebe es auch keine Hinweise darauf, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.