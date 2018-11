Heidelberg. (pol/mare) Richtig resolut: Eine unliebsame Begegnung wischte eine 13-jährige Schülerin am Mittwochmorgen im Bus beiseite. Sie wurde sexuelle belästigt, wie die Polizei berichtet.

Aber von vorne: Gegen 7.20 Uhr war der Teenager im Bus der Linie 33 auf dem Weg zur Schule. An der Haltestelle "Rathaus Kirchheim" stieg ein Mann in den Bus ein. Später wurde er von dem Mädchen als etwa 70 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, glatzköpfig mit grau-melierten Haaren an der Seite, sehr schlank und ungepflegt beschrieben.

Jedenfalls stellte er sich in den Gang neben die 13-Jährige, die saß. Als der Bus beschleunigte, geriet der Mann ins Straucheln, fiel gegen das Mädchen und legte seine Hand an die Brust der Schülerin.

Sie ging zunächst von einem Versehen aus. Doch der Unbekannte zog seine Hand nicht zurück, ließ sie auf der Brust der Schülerin. Da wehrte sich die 13-Jährige resolut und stieß den Grapscher von sich. Wenig später - an der Haltestelle "Rohrbach-Süd" - stieg der Mann aus.

Der Personenbeschreibung bei der Polizei fügte das Mädchen noch an, dass der Unbekannte eine dunkle Jeans und eine Regenjacke trug. Zudem hatte er einen bunten Rucksack auf dem Rücken.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Dabei hofft sie auch auf Zeugenhinweise. Wer also etwas zu dem Vorfall sagen kann, kann sich unter Telefon 0621/1744444 bei der Kriminalpolizei melden.