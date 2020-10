Heidelberg. (jola) 13 Bewohner des Seniorenheims "Agaplesion Maria von Graimberg" in Rohrbach sind am Freitag – Stand 15 Uhr – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden die betroffenen Bewohner isoliert und "unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben und Hygienestandards versorgt".

In dem Wohnbereich leben noch sieben weitere Personen. Er steht unter Quarantäne. Es besteht ein Besuchsverbot. "Wir werden alles dafür tun, die anderen Bewohner zu schützen. Wir befolgen alle Anweisungen des örtlichen Gesundheitsamtes, die auch entsprechend der Agaplesion Verfahrensanweisungen umgesetzt werden. Dazu gehört zum Beispiel die sofortige strikte räumliche Trennung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner von den übrigen Bewohnern", sagt Michael Thomas, Geschäftsführer Agaplesion Maria von Graimberg.

Auch zwei Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereichs sind an Covid-19 erkrankt. Alle weiteren Mitarbeiter des Wohnbereichs haben sich umgehend zur Testung angemeldet. Die Ergebnisse stehen teilweise noch aus.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Freitag insgesamt 39 Neuinfektionen in Heidelberg. Es gibt damit im Moment 108 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 65.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 17.04 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz unverändert bei 48,1

Damit liegt der Wert weiterhin knapp unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Heidelberg. (dns) Sieben neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt Rhein-Neckar am Dienstag für das Heidelberger Stadtgebiet. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz wie schon am Montag bei 48,1 – und weiter knapp unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Laut Zahlen des Landesgesundheitsamtes ging die Inzidenz in Heidelberg sogar leicht zurück: Trotz neun neuer Fälle meldete Stuttgart am Dienstag einen Wert von 39,0. Dass die Zahlen sich unterscheiden, liegt daran, dass die Daten in Stuttgart zum Teil mit Verzögerung ankommen. Außerdem zählt der Kreis Fälle, die sich zum Zeitpunkt des Befundes in Heidelberg aufgehalten haben. Die Zahlen des Landes beziehen sich dagegen auf die Meldeadressen der Personen.

Laut dem hiesigen Gesundheitsamt galten am Dienstag 79 Menschen als aktive Fälle – fünf weniger als am Vortag. Insgesamt wurde das Virus seit Beginn der Pandemie bei 682 Menschen in Heidelberg festgestellt.