Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Hebelstraßenbrücke ist seit Donnerstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist die zentrale Verkehrsachse in der Weststadt – etwa 10.000 Fahrzeuge nutzen die Brücke täglich – nach einer zweijährigen Bauphase wiederhergestellt. Die alte Spannbetonbrücke wurde 2019 gesperrt und später abgerissen, nachdem sie vorher mehrmals "abgelastet" – also die Durchfahrt für schwere Fahrzeuge gesperrt – wurde. Bereits 2010 mussten 40-Tonner einen Umweg nehmen, seit 2017 durften nur noch Autos mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen die Brücke queren.

Die neue, 14 Millionen Euro teure Stahl-Verbund-Konstruktion über die Bahnschienen soll nun nicht nur langlebiger sein, sie bietet mit einer Nutzbreite von 19 Metern auch mehr Platz für alle Verkehrsteilnehmer. Die Deutsche Bahn bezuschusste das Projekt mit vier Millionen Euro, aus Landesmitteln bekam die Stadt rund 3,2 Millionen Euro.

"Die Baustelle war ein echtes Abenteuer", sagte Baubürgermeister Jürgen Odszuck bei der feierlichen Eröffnung. Bereits in der zwölfjährigen Planungsphase kam es zur ersten unerwarteten Änderung. So hatte der Allgemeine Deutschen Fahrradclub (ADFC) angeregt, den Radweg nicht auf das höhere Niveau des Fußwegs zu legen, sondern am Rand der Fahrbahn laufen zu lassen. "Die ganze Entwässerung musste neu geplant werden", erklärte Odszuck.

Zeitweise waren die Bauarbeiter sogar dem Zeitplan voraus, doch dann musste die Asphaltdecke wieder abgetragen werden, weil die Mischung mangelhaft war. "Das ging nicht auf unsere Kosten, aber auf unsere Zeit", so der Baubürgermeister. Dazu kam, dass über den Schienen nur nachts gearbeitet werden konnte, wenn keine Züge fahren. "Zum Teil waren das nur drei Stunden", erklärte Odszuck.

Die Brücke selbst war bereits Ende 2020 fertig. Die Abnahme des Bauwerks erfolgte im Dezember. Der Straßenbau auf der Ostseite in Richtung Römerstraße und Restarbeiten des ersten Bauabschnitts auf der Südwestseite hin zur Brücke auf Höhe der Fast-Food-Filialen und am zweiten Bauabschnitt auf der Nordwestseite folgten. Anfang Februar 2021 wurden neue Kanäle und Leerrohre verlegt, die Fahrbahn und der Gehweg komplett umgebaut sowie weitere Tiefbauarbeiten erledigt. Die Ampelanlage kam zum Schluss. Letztlich konnte die Brücke aber wie geplant nach zwei Jahren Bauzeit eingeweiht werden.

Die 1952 gebaute Vorgängerbrücke ist eine von insgesamt elf Brücken, für die nach der Privatisierung der Bahn die Stadt zuständig ist. Sie war bereits bei der Übergabe 1994 in einem schlechten Zustand. Das gilt heute allerdings auch für viele der insgesamt 70 Brücken in der Stadt. Der Großteil ist bereits viele Jahrzehnte alt und muss in den nächsten 40 Jahren saniert oder neu gebaut werden. "Wir stehen sozusagen am Anfang der Heidelberger Brückenjahre", so Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Ich bin daher froh, dass der Ersatzbau der Hebelstraßenbrücke als Auftakt so zügig und reibungslos geklappt hat und wir damit wichtiges Know-how sammeln konnten."

Mittelfristig sind die Sanierung der Montpellierbrücke sowie Ersatzneubauten der Ziegelhäuser Brücke und des Valeriestegs geplant. Noch in diesem Jahr wird die Instandsetzung der Pfeiler der Alten Brücke unter der Wasserlinie fortgesetzt. Auch diese Arbeiten werden vom Land Baden-Württemberg bezuschusst.