Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Speyerer Schnauz, gegenüber der Feuerwache, entwickelt sich zu einem neuen Schwerpunkt für Sportvereine: Nachdem 2015 der Eisenbahnersportverein von der Eppelheimer Straße mit seinem Vereinsheim und seinen Tennisplätzen dorthin umgezogen ist, sollen jetzt der Polizeisportverein (PSV) und der Sportkreis folgen.

Dafür wird das ehemalige Betriebsgebäude der Gärtnerei Jochum vom PSV gekauft und zum "Haus des Sports" umgebaut. Darin sollen künftig alle Sportvereine auch einen Versammlungsraum mieten können.

An einer Idee für ein "Haus des Sports" arbeiten die Beteiligten schon seit gut drei Jahren: Denn der Sportkreis hat in seinem heutigen Domizil im Haus am Harbigweg zu wenig Platz und der PSV muss sein bisheriges Trainingszentrum auf dem Gelände der TSG 78 in der Tiergartenstraße zum Ende des Jahres räumen.

"In unseren Räumlichkeiten ist es einfach zu eng. Da arbeiten teilweise zehn Personen auf 100 Quadratmetern", berichtet Gerhard Schäfer, der Vorsitzende des Sportkreises. Allein die fünf Freiwilligen im sozialen Jahr müssen sich einen Raum teilen.

Deshalb habe er schon vor einigen Jahren sein Arbeitszimmer im Haus am Harbigweg den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Weil es aber keine Erweiterungsmöglichkeiten gebe, mache der Umzug Sinn. "Im ,Haus des Sports’ sind wir künftig dann gut aufgestellt."

Die unteren beiden Etagen des Hauses wird künftig der Polizeisportverein für seine Kampfsportabteilung und eine Geschäftsstelle nutzen, die obere Etage der Sportkreis. Und das neue Staffelgeschoss, das man auf dem Dach errichten will, wird an das Sportamt vermietet. Das will den dortigen Raum dann an Vereine - beispielsweise für kleinere Versammlungen - weitergeben.

Für den Kauf und den Umbau muss der PSV rund zwei Millionen Euro aufbringen. Rund 350.000 Euro soll es an Zuschüssen vom Badischen Sportbund und über das Sportförderprogramm der Stadt geben. "Sanierungsbeginn soll noch in diesem Jahr sein", hofft PSV-Geschäftsführer Peter Metz.

Sein Verein mit den rund 520 Mitgliedern begreift den Umbruch als Chance: "Im neuen Gebäude haben wir deutlich mehr Möglichkeiten und hoffen auf einen Mitgliederzuwachs", berichtet Metz. Schließlich würden die Ansprüche der Mitglieder an die Infrastruktur immer weiter wachsen. Bereits im Oktober 2017 haben die Mitglieder einstimmig für das Haus des Sports gestimmt und tragen dafür auch eine moderate Erhöhung ihrer Jahresbeiträge mit.

In Zukunft wird es vier Trainingsräume - so genannte Dojos - für Judo, Karate, Aikido, Jujutsu, Thai-Chi und Kyudo geben, einen davon kann man noch einmal teilen. Bislang standen in der Tiergartenstraße nur zwei Räume zur Verfügung.

"Vorstellbar wäre, dass wir unser Angebot ausweiten und zum Beispiel auch Yoga oder Gesundheitssport anbieten", berichtet Metz. Und auch für die Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse wäre man besser aufgestellt.