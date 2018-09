Heidelberg. (pol/rl) Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg führte die Bundespolizei am Dienstag mit Kollegen aus Mannheim und Heidelberg, schwerpunktmäßige Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Hauptbahnhof, am Bahnhofsvorplatz und am Busbahnhof Heidelberg durch.

Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie in der Überwachung des Hauptbahnhofs und des Vorplatzes hinsichtlich aggressiv bettelnder Personen.

Zwischen 13 bis 20 Uhr überprüften die Beamten mehrere Personen. Hierbei wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine unerlaubte Einreise sowie eine Aufenthaltsermittlung festgestellt. Weiterhin wurde ein Mann festgenommen werden, nach dem fahndet wurde.

Die Polizei teilte mit, dass es zu Zukunft weitere Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen geben wird.