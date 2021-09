Er zieht alle in den Bann: Der Jongleur Torsten Kaiser bringt bei der Show „Sommernachtsträumereien“ auf dem Spielplatz im Hasenleiser die Menge zum Stauen – und zum Lachen. An diesem Donnerstag geht es weiter mit verschiedenen Aufführungen. Foto: Alex

Von Mia Bechberger

Heidelberg. Musik schallt durch den Hasenleiser. Schon von Weitem sind die Töne von Trommel, Akkordeon, Saxophon und Trompete zu hören – denn der Spielplatz in der Lahrer Straße wird am Dienstagabend nicht nur von Kindern bespielt, sondern auch von Künstlern. Noch bis einschließlich dem heutigen Donnerstag finden in der Südstadt die "Sommernachtsträumereien" statt. Schon im vergangenen Jahr traf die Straßenkunstaktion, organisiert vom Quartiersmanagement Hasenleiser und dem Südstadtbüro unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Heidelberg, auf großen Zuspruch.

Auch diesmal kamen schon zur Auftaktveranstaltung zahlreiche Neugierige vorbei. Um zuzuschauen, zuzuhören und dabei mit anderen ganz ungezwungen zu plaudern. Das Konzept der Straßenkunstaktion, die an unterschiedlichen Orten stattfindet, geht auf. Es besteht darin, Menschen an alltäglichen Orten wie beispielsweise auch auf einem Parkplatz, einer Boulebahn oder in einem Hof zusammenzubringen. Als die ersten Töne erklingen, schauen Anwohner und Anwohnerinnen neugierig aus den Fenstern, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Die Rohrbacher Band "Nachbarschaftskrach" spielt auf. Von Krach kann aber keine Rede sein. Schon nach dem ersten Lied kommt Applaus von allen Seiten – Bänken, der Schaukel, dem Klettergerüst – die Stimmung ist bestens.

Rund 30 Menschen haben sich versammelt und genießen den Abend. Das Programm ist bunt gemischt, für jedes Alter ist etwas dabei. Während die Kinder im Sand spielen, lauschen Eltern und Jugendliche Poetry-Slam, staunen über Akrobatik und Jonglage und genießen immer wieder die Musik. Der Kinder- und Jugendzirkus "Markini" der Markusgemeinde Südstadt begeistert auch die jüngsten Besucher und der "Wortomat" zaubert sogar Andenken hervor.

Die Vorstellung dauert eine knappe Stunde, die Zuschauer im Hasenleiser sind schon nach kurzer Zeit begeistert. Die meisten Gäste sind spontan gekommen. So zum Beispiel Jurate, 33 Jahre, die die Musik gehört hat und deshalb mit ihren beiden Kindern auf den Spielplatz gekommen ist. Auch Edeltraud, 82 Jahre, hat von ihrem Haus aus die Musik gehört. "Ich wohne hier seit 40 Jahren und möchte auch gar nicht mehr weg. Das Management hier ist super und veranstaltet öfters mal tolle Veranstaltungen."

Doch nicht alle Besucher kamen zufällig zu der Vorführung. Martina Rembold, 46 Jahre, hatte von der Veranstaltung auf einem Plakat gelesen und kam deshalb mit ihrer Tochter aus Kirchheim. "Die Veranstaltung hier ist echt super. Ich finde alle Vorstellungen sehr gut, aber der Jongleur gefällt mir besonders. Wie er die Kinder einbezieht, ist super." Marie Therese, 14 Jahre, und Steffie, 29 Jahre, haben durch einen Nachbarn von der Aktion erfahren. "Mein Nachbar hat von der Veranstaltung gelesen und uns davon erzählt. Es hat sich sehr nett angehört, deshalb sind wir heute hierher gekommen. Wir wohnen aber auch hier im Viertel."

Info: An diesem Donnerstag, 2. September, finden zwei weitere Vorstellungen statt: um 18 Uhr am Pumptrack Erlenweg Hasenleiser und um 20 Uhr an der Hoffnungskirche Feuerbachstraße. Aufgrund der Förderung vom Kultur-Lab, der Stadt und Ritter-Sport ist der Eintritt frei.