"Eröffnung der Postagentur verzögert sich" stand auf einem Zettel, der an der Eingangstür der Filiale hing. Nach zwei Monaten macht die Filiale endlich wieder auf. Foto: Hentschel

Heidelberg. (jola) Die Handschuhsheimer haben ihre Post wieder: "Wir konnten am vergangenen Samstag provisorisch öffnen", erklärt Pächter Sebastian Klassen. Die Filiale in der Dossenheimer Landstraße ist nach zwei Monaten wieder in Betrieb. Ab Montag soll der Laden dann komplett sein - und auch Kunden der Postbank bedienen können.

Bereits am 20. September schloss die Post ihre Türen. Die Postbank zog sich als Pächter zurück - ab Anfang Oktober sollte Klassen die Post betreiben. Eine ganze Reihe von Problemen verzögerte die Neueröffnung allerdings: Die Möbellieferung kam, als das alte Mobiliar noch nicht ausgeräumt worden war und musste neu terminiert werden - das allein kostete Wochen. Dazu kam das Warten auf die Techniker und die Übergabe durch die Postbank.

"Der Service bleibt dann, wie er vorher war", verspricht Klassen. Nur die Öffnungszeiten weichen leicht ab: Die Mittagspause dauert jetzt nicht mehr bis um 14 Uhr. Geöffnet hat die Post von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr. Am Samstag können die Kunden von 9 bis 12.30 Uhr kommen. Terminals für Kontoauszüge, zum Geldabheben und für Überweisungen werden allerdings erst später einziehen: "Wir sind da gegenüber der Postbank in der Bittstellerposition", so Klassen.