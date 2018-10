Heidelberg. (rnz/mare) In der Rottmannstraße in Handschuhsheim erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Schienen und Weichen im Bereich bei der Einmündung Hans-Thoma-Platz. Die Arbeiten finden von Montag, 29. Oktober, bis Montag, 12. November, statt. In dem Zeitraum ist die Rottmannstraße und die Einmündung in den Hans-Thoma-Platz für den stadtauswärts fahrenden Verkehr voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit

Die Umleitung erfolgt über die Steubenstraße und die Dossenheimer Landstraße auf die Bundesstraße B3. Der Radverkehr ist auch betroffen. Der stadteinwärts fahrende Verkehr kann fließen, wobei die Linksabbiegermöglichkeit in Richtung Klausenpfad nicht aufrechterhalten werden kann. Die Umleitung erfolgt über Pfarrgasse und Grahamstraße. Die Einbahnstraßenregelung im Klausenpfad wird aufgehoben. Der signalisierte Fußgängerüberweg an der Einmündung Rottmannstraße/Klausenpfad entfällt.

Am ersten Novemberwochenende wird dann in beide Richtungen voll gesperrt. Von Freitagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen gegen 4.30 Uhr ist der Bereich für den Autoverkehr in beide Richtungen vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Mönchhofstraße und Handschuhsheimer Landstraße.

In dieser Zeit wird auch ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Betriebshof und Hans-Thoma-Platz eingerichtet, und bei den Straßenbahnlinien 5 und 23 gibt es Umleitungen sowie Fahrplanänderungen. Außerhalb des ersten November-Wochenendes ist der Schienenverkehr von den Arbeiten nicht betroffen.

Info: www.heidelberg.de/baustellen