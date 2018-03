Name Handschuhsheims geht wohl auf einen Franken zurück

Beim Gang durch Handschuhsheim begegnet einem das Wahrzeichen auf Schritt und Tritt. Dabei geht der Handschuh wohl auf eine Fehldeutung zurück.

Der Name des Dorfes taucht als "Hantscuhesheim" 765 erstmals im Lorscher Codex auf und sagte wohl aus, dass ein fränkischer Adliger hier seinen Sitz hatte. Nach der Namenslogik könnte er "Antsco" oder ähnlich geheißen haben. Als sich die Leute nicht mehr an den fränkischen Altvorderen erinnerten, muss irgendwie ein "Handschuh" daraus geworden sein. Die Ortsritter nahmen ihn in ihr Wappen, wohl um zu dokumentieren: "Wir sind hier die Herren, wir haben hier Rechte!" Zum Jahre 1376 lässt sich das "redende Wappen" als Markenzeichen der jüngeren Familie zum ersten Mal nachweisen, und zwar auf dem Grabstein Heinrichs II. in der St.-Vitus-Kirche.

Dass das Symbol auch von einem Angehörigen der älteren Familie verwendet wurde, hat der Historiker Stefan Bröhl erst kürzlich herausgefunden. In Darmstadt fand er ein Siegel mit dem typischen Handschuh, verwendet von Ingram von Wieblingen. Das hält Bröhl für ein stärkeres Indiz, dass diese Familien vielleicht doch enger zusammenhängen, als man das vermutet hatte. Danach könnten sich verschiedene Zweige eines Familienverbandes nach ihrem jeweiligen "Dienstort" Handschuhsheim, Bergheim oder Wieblingen genannt haben. (bec)