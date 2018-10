Heidelberg. (RNZ) In seinem aktuellen Soloprogramm begibt sich Benni Stark dahin, wo es weh tut: Zur ehemaligen Wirkungsstätte seines Schaffens - auf die Verkaufsfläche eines Modehauses. Denn der Comedian war Herrenausstatter… aus Leidenschaft. Unter dem Motto "kleider.lachen.leute." ist sein Programm eine Reise durch die irren Facetten des Shoppens. Am Donnerstag, 11. Oktober, kommt Stark ins Frauenbad, Bergheimer Straße 45. Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es für 19 Euro (zzgl. Gebühren) unter www.comedylovers.de.

RNZ-Verlosung

Die RNZ verlost zudem 5 x 2 Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bis einschließlich Sonntag, 7. Oktober, an unter Telefon 0137822 / 702354 oder schickt eine SMS an die Telefonnummer 52020 mit RNZ HD TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort STARK sowie Name und Adresse. (*Kosten pro Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.)