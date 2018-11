Heidelberg. (rnz/mare) Das für Donnerstag, 31. Mai, angekündigte Konzert der Mittelalter-Rockband Schandmaul in der Halle 02 muss krankheitsbedingt verschoben werden.

Ein neuer Termin steht aber bereits fest: So werden die "Mäuler" am Mittwoch, 1. August, in Heidelberg aufschlagen. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Ein Fan-Treffen am 1. Juni in der Klosterruine Marienthal findet wie geplant statt, teilt die Band mit.