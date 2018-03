Bürgermeister Wolfgang Erichson (links) verheiratete im Ballsaal der Stadthalle zusammen mit fünf Standesbeamten 44 gleichgeschlechtliche Paare. Sie wandelten ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe um. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Schick herausgeputzt in Anzug und Kostüm gaben sich gestern 44 lesbische und schwule Paare im Ballsaal der Heidelberger Stadthalle das Ja-Wort. Sie folgten damit der Einladung von Bürgermeister Wolfgang Erichson, ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln zu lassen. Auch Erichson selbst und sein Ehemann Bertold Quast nutzten die Gelegenheit, um noch einmal offiziell in feierlichem Ambiente zu heiraten.

Einige der 27 Männer- und 17 Frauenpaare hatten erst vor Kurzem geheiratet und wollten nicht noch einmal groß feiern. Daher war es für sie kein Problem, dass aus organisatorischen Gründen weder Angehörige noch Freunde zu der Zeremonie zugelassen waren. Andere nutzten das medienwirksame Ereignis für ein politisches Statement: Wir sind vollwertiger Teil dieser Gesellschaft. 321 Paare haben sich in Heidelberg seit 2001 verpartnern lassen. Sie alle waren zu der Gruppenhochzeit eingeladen.

Sarina und Jana Heinstein waren gerade in den Flitterwochen bei Bordeaux, als sie davon erfuhren, dass die "Ehe für alle" vom Bundestag beschlossen wurde. Für sie war sofort klar, dass sie ihre eingetragene Lebenspartnerschaft umwandeln lassen wollen. Spontan sagten sie zu, als Bürgermeister Wolfgang Erichson sie zu einer gemeinsamen Zeremonie mit vielen weiteren lesbischen und schwulen Paaren in die Stadthalle einlud. "Wir wollten nicht noch einmal ein Jahr warten", sagt Sarina Heinstein gestern direkt nach ihrer Trauung. Und ihre Frau Jana fügt hinzu: "Mit der Verpartnerung haben wir Verantwortung füreinander übernommen, wurden aber von vielen noch nicht für voll genommen."

27 schwule und 17 lesbische Paare trauen sich am Sonntag im Ballsaal der Stadthalle. Ein Paar nach dem anderen tritt an die farblich markierten Tische hervor, wo Bürgermeister Erichson und fünf Standesbeamte ihnen das Ja-Wort abnehmen. Einige, wie der Tänzer Paolo Amerio und der Fotograf Danilo Floreani, haben erst vor einem Jahr groß mit Familie und Freunden die Eintragung ihrer Lebenspartnerschaft gefeiert. Das war für sie ihre Hochzeit. Nun genießen sie es im stilvollen Ambiente im Ballsaal unter Kronleuchtern und schick im Anzug herausgeputzt, noch einmal zu heiraten.

Bei anderen, wie Felix Schöber und Siegfried Schilinski, liegt die Verpartnerung schon einige Jahre zurück. "Wir sind schon beide über 50. Und als ich jung war, hatte ich Angst, alleine zu bleiben oder eine Frau heiraten zu müssen", erinnert sich Schilinski an seine Jugend, als homosexuelle Handlungen noch strafbar waren. Für ihn und seinen Mann Felix, der schon einmal mit einer Frau verheiratet war und einen 28-jährigen Sohn hat, ist die gleichberechtigte Eheschließung auch eine Art der Befreiung. "Sie sind die Pioniere. Hinter ihnen liegt ein langer und steiniger Weg", betont auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, als er den frisch getrauten Paaren persönlich gratuliert. Umso mehr freue er sich, dass sie mit der Eheschließung nun dort hingekommen sind, wo sie schon immer hinwollten - als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft.

Während die ersten Paare den zahlreichen Pressevertretern schon die ersten Interviews geben, brandet um 17.05 Uhr Applaus auf. Bürgermeister Wolfgang Erichson und sein Mann Bertold Quast haben gerade eben ihr Ja-Wort erneuert und liegen sich in den Armen. Als sie gerade mit ein paar befreundeten Paaren auf Kreuzfahrt Richtung Spitzbergen waren, hatten die beiden die Idee, so Quast, mit möglichst vielen anderen lesbischen und schwulen Paaren, gemeinsam die Umwandlung in eine Ehe zu feiern - ganz ohne Angehörige. Seit zwölf Jahren sind sie ein Paar. Nach ihrer Eheschließung sind sie genauso gerührt und strahlen genauso wie die anderen 43 Paare auch.

"Wir sollten die heutige Umwandlung nicht nur als eine Erneuerung unseres Gelöbnisses, sondern als ein Privileg ansehen, uns noch einmal zu sagen, wie sehr wir uns lieben. Und dass wir uns ein Leben ohne ihn oder ohne sie nicht mehr vorstellen können", hatte Erichson in seiner Traurede gesagt. Dann ist 17.30 Uhr, und die Presse wird nach draußen komplimentiert. Die Türen des Ballsaals schließen sich. Die 54 Bräutigame und 34 Bräute wollen ungestört weiterfeiern.