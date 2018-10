Heidelberg. (tt) Im Regionalzentrum der SPD in der Bergheimer Straße herrscht derzeit Ausnahmezustand: Drei Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich darum, die Anträge von Neumitgliedern aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zu bearbeiten - und schieben dafür Überstunden. Denn nur wer bis Dienstag, 6. Februar, um 18 Uhr in die Partei aufgenommen wurde, darf am Mitgliederentscheid über die Große Koalition teilnehmen.

"Es ist verrückt, ständig kommen neue Anträge, es hört einfach nicht auf", berichtet Marlen Pankonin, die Kreisvorsitzende der Heidelberger SPD. Allein für Heidelberg verzeichneten die Sozialdemokraten im Januar insgesamt 78 Neueintritte. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr traten 132 neue Genossen der SPD in Heidelberg bei, während des Hypes um den neuen Vorsitzenden Martin Schulz - von Januar bis April 2017 - waren es 59 Neueintritte. Und bei der letzten Mitgliederbefragung zur Großen Koalition 2013 traten im gesamten Jahr "nur" 70 Mitglieder der SPD bei.

Für Pankonin sind die vielen Neueintritte ein Zeichen dafür, dass die Menschen mitbestimmen wollen: "Das ist Bürgerbeteiligung pur", so die Vorsitzende. Auch wenn sie damit rechnet, dass das ein oder andere Neumitglied auch wieder austreten wird, hofft sie, dass sich die breite Masse bei den Sozialdemokraten langfristig einbringen will.

Wer über den Koalitionsvertrag mitentscheiden will, muss sich beeilen: "Interessierte sollten sich möglichst bis zum 5. Februar bei uns anmelden. Dann ist die Chance groß, noch aufgenommen zu werden", so Pankonin. Denn zwar werden im Regionalzentrum die Parteibücher ausgestellt, über die Aufnahme der Mitglieder muss aber jeder Ortsverband noch einmal abstimmen.