Heidelberg. (bik) "Wir haben nur noch 20 Impfdosen für die Grippeimpfung und bekommen auch keine mehr." So oder ähnlich kann man es in Heidelberger Arztpraxen hören. Wird es für die Grippesaison 2018/19 schon eng mit der Impfstoffversorgung? Dr. Anne Kühn vom Heidelberger Gesundheitsamt glaubt das nicht: "Der Impfstoff wurde zwar an die Apotheken ausgegeben, ist aber noch nicht verimpft", meinte sie am Mittwoch.

Möglicherweise entscheiden sich nach der starken Epidemie im vergangenen Winter mehr Bundesbürger als gewöhnlich für eine schützende Impfung. Und sie gehen dazu auch früher als sonst zum Arzt. In Umfragen äußerten sie bislang eine höhere Impfbereitschaft als gewöhnlich. In Baden-Württemberg werden nach Angaben Kühns im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern Impfungen mit dem Vierfach-Impfstoff für alle Patienten bezahlt - nicht nur für Risikogruppen wie medizinisches Personal oder Ältere.

Bisher hat das Paul-Ehrlich-Institut in Langen als zuständige Behörde 15,7 Millionen Impfdosen freigegeben. In der vergangenen Grippesaison 2017/18 waren laut Deutscher Apotheker-Zeitung in der Kalenderwoche 44 rund zwei Millionen Impfdosen mehr freigegeben worden: 17,8 Millionen. Nach Angaben von "Ärzte Zeitung online" haben drei Pharmafirmen auf Nachfrage angegeben, ihre Lagerbestände bereits komplett abverkauft zu haben. Sind die Dosen verbraucht, ist Schluss.

Die Herstellung des Impfstoffes dauert ein halbes Jahr. Deshalb bestellen Apotheken oder Ärzte ihren Bedarf für den Herbst auch schon im Frühjahr. Derzeit habe das Paul-Ehrlich-Institut Apotheken aufgefordert, Lieferengpässe und verlängerte Wartezeiten zu melden, sagt Anne Kühn.

Sie ist eine große Befürworterin von Impfungen: "Die echte Grippe kann lebensbedrohlich sein. Wenn ich geimpft bin, bin nicht nur ich selbst geschützt, sondern ich kann die Viren auch nicht an andere weitergeben." Die Impfung sei grundsätzlich verträglich und ohne Nebenwirkungen, erklärte sie.

Möglicherweise könne es zu Rötungen oder Schwellungen an der Impfstelle kommen oder man fühle sich ein paar Tage abgeschlagen. Wer trotz Impfung krank wird, leidet dann nicht unter der gefährlichen Influenza, sondern hat sich mit einem grippalen Infekt angesteckt. Der beginnt im Gegensatz zur Grippe meist schleichend. Und tatsächlich tauchen jetzt schon viele Patienten hustend und schnupfend bei ihrem Arzt auf.