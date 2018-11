Von Denis Schnur

Heidelberg. Henry de Vries ist sauer. "Das ist eine dicke Nuss", tobt er. Denn seit mittlerweile drei Wochen kann der Wieblinger seine Wohnung in dem Haus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH nicht verlassen. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen - und deshalb auch auf den Aufzug, der ihn vom zweiten Stock ins Erdgeschoss bringt.

Doch der Lift funktioniert seit 17. Oktober nicht mehr. "Seitdem sitze ich in der Wohnung fest." Wie de Vries geht es sechs weiteren Bewohnern des Hauses, die im Rollstuhl sitzen. Eine Nachbarin müsse sogar regelmäßig zur Dialyse und dafür derzeit immer die Treppe heruntergetragen werden. "Wir sind alle stinksauer."

Dass der Lift immer mal wieder repariert werden muss, ist nichts Neues. Das sehen auch die Bewohner ein. Aber mit der Kommunikation seitens der GGH sind sie alles andere als zufrieden. "Der Informationsfluss ist mehr als dürftig", so de Vries. So habe das Unternehmen erst einen Tag, bevor der Fahrstuhl nicht mehr ging, einen Aushang daran befestigt - den offenbar nicht jeder rechtzeitig wahrgenommen hat: "Ich wollte am nächsten Tag weg und konnte nicht", erklärt de Vries. Außerdem hieß es auf dem ersten Aushang, der Lift würde ab 30. Oktober wieder fahren. Das ist nun eine Woche her - "und er geht immer noch nicht", so der Wieblinger.

Mittlerweile heiße es nur, er funktioniere "bis auf Weiteres" nicht. Das liegt offenbar daran, dass bei den Reparaturen einiges schief gelaufen ist, wie eine Sprecherin des Wohnungsbauunternehmens gegenüber der RNZ erklärt. Denn ursprünglich sollte der Fahrstuhl Ende Oktober erneuert werden, da es immer wieder zu Defekten komme und man bei der Besorgung von Ersatzteilen bislang von wenigen Firmen abhängig sei. "Damit die Anlage zuverlässig funktioniert und so unsere Mieter selbstbestimmt mobil sein können, haben wir eine Aufzugsmodernisierung geplant", so die GGH-Sprecherin mit Blick auf die rollstuhlfahrenden Bewohner. Nach dem ursprünglichen Plan hätte man die Mieter zwei Wochen vor der Maßnahme informiert.

"Am 14. Oktober ist jedoch ein Bauteil der Steuerung des Aufzugs ausgefallen", berichtet die Sprecherin. Die zuständige Firma habe die Anlage zwar kurzfristig instand gesetzt, aber für eine langfristige Lösung habe man ein Ersatzteil benötigt, das erst Tage später geliefert worden wäre. "Deshalb haben wir uns in Abstimmung mit der Aufzugsfirma entschlossen, die Modernisierung vorzuverlegen." Also informierte man die Mieter, dass der Lift erst am 30. Oktober wieder fahre.

An diesem Tag war dann auch der TÜV im Haus, um den Aufzug abzunehmen. Doch bei der Prüfung habe sich rausgestellt, dass ein defektes Bauteil eingesetzt worden sei. Der Lift blieb also weiter außer Betrieb. "Allen Beteiligten ist die Notwendigkeit bewusst, dass der Aufzug so schnell wie möglich funktioniert", bedauert die Sprecherin. "Wir haben deshalb geprüft, ob vorübergehend ein Steuerungselement aus einem anderen Haus, in dem die Mieter nicht so sehr auf einen Aufzug angewiesen sind, eingebaut werden kann." Aber? "Technisch war dies nicht möglich." Also wurde ein neues Element bestellt.

Doch die Lieferung verzögerte sich: "Durch die zwei in den Bundesländern unterschiedlich geltenden Feiertage wurde es erst am Freitag geliefert", so die Sprecherin. Und an diesem Tag sei es nicht mehr möglich gewesen, das Teil einzubauen. Das geschah erst am gestrigen Montag. Sollte jetzt nicht noch etwas Unerwartetes passieren, wird der Lift spätestens am Donnerstag wieder laufen, verspricht die GGH - im besten Fall sogar früher. Bis dahin wolle man die Bewohner, die auf den Aufzug angewiesen sind, so gut es geht unterstützen.