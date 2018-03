Prof. Kathrin Yen richtete im Jahr 2008 eine Gewaltambulanz in Graz ein. Nach ihrer Berufung nach Heidelberg drei Jahre später baute sie hier die erste Gewaltambulanz in Baden-Württemberg auf. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Zahl der Gewaltopfer in Nordbaden steigt. Prof. Kathrin Yen vom Heidelberger Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin der Universität registriert in ihrer Gewaltambulanz in der Voßstraße rund 350 bis 400 Fälle pro Jahr. Doch das muss keine schlechte Nachricht sein. Es kann ganz einfach bedeuten, dass sich die Existenz der Gewaltambulanz herumgesprochen hat und sie deshalb häufiger aufgesucht wird.

Yen und ihr Team von neun Ärzten stehen rund um die Uhr auf telefonische Absprache hin zur Verfügung, um bei Opfern von Gewalt Spuren zu sichern und Verletzungen gerichtsfest zu dokumentieren. Das tun sie nicht nur für Ärzte, wenn diese über ihren Verdacht informieren, für Polizei und Staatsanwälte - das bieten sie kostenlos jedem Opfer von Gewalt an. Die Daten sind dann gespeichert und jederzeit abrufbar. Eine Erstellung von Gutachten, die Auswertung von DNA- und sonstigen Spuren sowie chemisch-toxikologische Analysen sind allerdings kostenpflichtig.

Hintergrund > Die Gewaltambulanz am Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin in der Voßstraße 2 ist ein Angebot für von Gewalt betroffene Menschen. Speziell ausgebildete Ärzte können in vielen Fällen objektive Befunde von Verletzungen erheben und Spuren sichern. Im Fall eines Straf- oder Zivilverfahrens können Rechtsansprüche besser geltend gemacht werden, wenn objektive Sachbeweise vorliegen. [+] Lesen Sie mehr > Die Gewaltambulanz am Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin in der Voßstraße 2 ist ein Angebot für von Gewalt betroffene Menschen. Speziell ausgebildete Ärzte können in vielen Fällen objektive Befunde von Verletzungen erheben und Spuren sichern. Im Fall eines Straf- oder Zivilverfahrens können Rechtsansprüche besser geltend gemacht werden, wenn objektive Sachbeweise vorliegen. Auch wer keine oder noch keine Anzeige bei der Polizei erstatten will, kann sich kostenlos untersuchen lassen. Das sollte so rasch wie möglich nach dem Vorfall, auch nachts, stattfinden. Vor allem in den ersten Stunden nach einer Tat können wertvolle Beweise gesichert werden, die später unwiderruflich verloren sind - etwa für den Einsatz von K.o.-Tropfen, die nur wenige Stunden in Blut oder Urin nachweisbar sind, oder die Zeichen für eine Strangulation, die Experten im Auge erkennen können. Die Untersuchungen finden am Institut oder am Universitätsklinikum Heidelberg bzw. der Universitätsmedizin Mannheim statt. Auch eine Untersuchung zum Beispiel auf Polizeidienststellen ist nach Absprache möglich. bik

[-] Weniger anzeigen

Die Opfer, die sich in der Gewaltambulanz vorstellen, sind etwa Frauen, die häusliche Gewalt erfahren. Oft haben sie noch nicht entschieden, ob sie gegen den Täter Anzeige erstatten wollen. Besucher der Ambulanz sind aber auch Männer, die in körperliche Auseinandersetzungen und Messerstechereien geraten sind. Und es werden Kinder gebracht; Kathrin Yen kamen hier in den Jahren 2011 bis 2016 140 Fälle schwerer Misshandlung unter.

"Wir haben Babys mit Schütteltraumen, die wahrscheinlich behindert bleiben werden, wir finden Knochenbrüche, großflächige Verbrühungen und Weichteilverletzungen von Schlägen", sagt die Medizinerin. "Da ist jeder einzelne Fall furchtbar, aber ich bin froh, wenn wir früh einbezogen werden, weil man da Klarheit schaffen kann." Seit Mitte 2017 bringt etwa das Jugendamt Kreis Bergstraße alle Kinder in die Ambulanz, bei denen der Verdacht auf Gewalterfahrung besteht.

Wissen wollen, was sich wirklich zugetragen hat, das treibt die Rechtsmediziner an. Ob die untersuchte Person tatsächlich ein Opfer war oder sich die Verletzung selbst zugefügt hat. Und welches Instrument für die Verletzungen verantwortlich sein könnte. Als wichtig erachtet Yen auch, dass mit ihrer Arbeit etwa weitere häusliche Gewalt gegen Kinder verhütet werden kann. Hier plant die Leiterin der Heidelberger Rechtsmedizin Veranstaltungen zusammen mit der Ärztekammer, um die Aufmerksamkeit der Kollegen zu schulen. In Baden-Württemberg findet sie derzeit die Besonderheit, dass nicht Ärzte Gewalt gegen Kinder anzeigen dürfen, sondern nur die Jugendämter. Ihre Heimat Österreich, so Yen, habe das besser gelöst: "Da besteht für die Ärzte Anzeigepflicht, wenn sie den Verdacht haben, dass Kinder misshandelt oder missbraucht wurden."

Bei einem Symposium am Universitätsklinikum über die rechtsmedizinische Versorgung von Gewaltopfern in Deutschland und in der EU zeigte sich, dass die richtige Versorgung und Vernetzung fast überall noch fehlt. Teilweise sind Frauennotruf-Einrichtungen jetzt erst dabei, Kontakte zu Kliniken aufzunehmen. Und flächendeckend gibt es viel zu wenige Betreuungseinrichtungen wie Frauenhäuser, in denen die Opfer unterkommen können.

Eine 24-Stunden-Gewaltambulanz, wie sie Kathrin Yen 2011 in Heidelberg und zuvor in Graz auf die Beine stellte, existiert sonst nirgends; das Land Baden-Württemberg hat die Finanzierung dieser Heidelberger Einrichtung bis zum Jahr 2021 sichergestellt, wie Prof. Kathrin Yen mitteilte. Eine flächendeckende Versorgung sei von der Landesregierung geplant, sagt Yen. In ihren Augen ist es wichtig, dass die Ambulanzen jeweils an die Rechtsmedizin angebunden sind: "Wir sind die Fachärzte für Gewalt. Wir lernen als Einzige, Gewalt zu erkennen und zu interpretieren." Die Zusammenarbeit mit Gynäkologen, Kinderärzten und HNO-Ärzten sei zwar extrem wichtig, und die Kliniker würden auch immer hellhöriger, aber: "Fachwissen kann man nicht ersetzen."

Für die Zukunft plant Prof. Kathrin Yen, den Bereich "Gewalt gegen Kinder" in ihrem Institut auszubauen und den Einsatz der Heidelberger Rechtsmediziner mithilfe der Telemedizin auf ganz Baden-Württemberg auszudehnen.

Info: Die Gewaltambulanz des Universitätsklinikums steht Gewaltopfern nach telefonischer Terminabsprache unter 0152 / 54648393 rund um die Uhr zur Verfügung.