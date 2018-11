Von Marion Gottlob

Heidelberg. Dieser Mann kann auf ein Lebenswerk zurückschauen, das nur wenige vorzuweisen haben. Hermann Stammer sagt heute rückblickend: "Wir haben die Kinder mit den verzweifelten Eltern gesehen. Und dann ist - auch mit Hilfe der Angebote der Awo - aus vielen Kindern doch was geworden. Das waren die Arbeit und das Engagement wert." Fast 40 Jahre lang blieb er der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Heidelberg treu, davon war er 35 Jahre lang Geschäftsführer. Unter der Ära des "Guten Mannes für die Zahlen" gelang es der Awo, sich immer wieder dem Wandel der Zeiten anzupassen und für Kinder wie auch für ältere Menschen die passenden Hilfen bereitzuhalten.

Wenn Stammer von seinem Leben erzählt, muss er regelmäßig schmunzeln: "Heute wäre vieles nicht mehr möglich." Der Start war jedenfalls dramatisch. Stammer kam 1954 im St. Josefskrankenhaus in Heidelberg auf die Welt. Sein Vater war streng katholisch. Er hatte bei der Geburt des ersten Sohnes seine erste Frau und das Kind verloren. Gemäß der damaligen katholischen Lehre blieb nicht-getauften Kindern das Reich Gottes verwehrt. Stammer erzählt: "Mein Vater war bei meiner Geburt so besorgt, dass er den Ärzten mit Prügeln drohte, falls so etwas noch einmal passieren sollte." Es brauchte keine Prügel, doch das Kind wurde noch in der Kapelle des Krankenhauses getauft. Stammer wuchs in Wiesloch auf. Nach der Schule absolvierte er eine Banklehre bei der damaligen Spar- und Kreditbank eGmbH Wiesloch (heute Volksbank). Er lächelt: "Lauf Definition meines Elternhauses war eine Banklehre nie ein Schaden." Hermann durfte sich beim Chef der Bank, dem "Alten", vorstellen. Der sagte: "Ich kenne deinen Vater, das ist ein ehrlicher Mann. Dann wirst du auch ein ehrlicher Mann sein." Stammer lacht: "So geht das heute nicht mehr."

Der junge Mann trat seine Ausbildung an, recht naiv. Er war vollkommen überrascht, dass zur Lehre der Besuch der Berufsschule gehörte: "Stress, wir hatten in zwei Jahren fünf Lehrer für Betriebswirtschaftslehre." Egal, dem jungen Mann machte die Arbeit Freude: "Ich habe den Kontakt zu den Kunden geschätzt. Jeder Kunde war anders, jeder hatte ein anderes Problem." Zur Arbeit in dem Geldinstitut gehörte auch Diskretion. Stammer: "Nicht jeder, der einen Porsche fuhr, war auch der Besitzer des Autos. Oft lag der Kfz-Brief in den Kreditakten. Da musste man privat so tun, als wüsste man nichts davon."

Nach der Lehre wartete auf Stammer eine Bank-Karriere. Dann stellte der Zivildienst sein Leben auf den Kopf. Er bewarb sich bei der Awo Heidelberg und bekam als zweiter Zivildienstleistender überhaupt dort einen Platz: "Ich hatte keine Ahnung, was Awo sein könnte." Das merkten auch seine Gesprächspartner. Aber sie erkannten seine Begabung für Zahlen und Organisation. Von 1976 bis 1977 half der "Zivi" beim Aufbau der Verwaltung in der Erziehungsberatungsstelle und in der Geschäftsstelle der Awo. Danach kehrte er in die Bank zurück. Nachdem er sich schon vor dem Zivildienst zum Betriebswirt fortgebildet hatte, folgte die nebenberufliche Fortbildung zum Bilanzbuchhalter mit Prüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Damit war das Thema "Awo" abgehakt - jedenfalls bis zum Faschingsdienstag 1978, 12 Uhr. Stammer erinnert sich: "Ich war gerade dabei, meine Unterlagen zu verschließen und wollte zur Party in den Keller gehen, als ein Anruf kam." Am anderen Ende war der damalige Awo-Geschäftsführer - und machte dem Bankangestellten ein gutes Angebot. "Obwohl Fasching war, klang das so, als wäre es ernst gemeint." Das war es auch, Stammer kehrte 1978 zur Awo zurück.

Es folgten turbulente Zeiten. In der Folge wurde Anton Stadler neuer Geschäftsführer - und Stammer sein Stellvertreter. Gemeinsam stellten sie an einem langen Wochenende einen tragfähigen Haushaltsplan auf. "Wir arbeiteten, draußen schneite es, Kaffee hielt uns wach." Am frühen Montagmorgen war der Plan fertig und fand später die einstimmige Zustimmung des ehrenamtlichen Vorstands.

Als Stadler krank wurde, übernahm Stammer die Aufgaben des Geschäftsführers. Er lächelt: "Ich bin nie zum Geschäftsführer berufen worden. Irgendwann habe ich als Geschäftsführer unterschrieben. Es war in Ordnung." Viele Jahre lang hatte er seinen Arbeitsplatz in einer denkmalgeschützten Villa mit holzgetäfelter Decke und Damast-Tapete. "Ich habe erst spät erfahren, dass unter der Diktatur der Nationalsozialisten der Ortsgruppenleiter in dieser Villa residierte, in der Nähe war die Gestapo." Dieses Wissen hat er nicht ganz leicht verkraftet: "Aber irgendwo mussten ja auch die Täter gewohnt haben", sagt er.

Unter der Ära von Stammer hat sich die Awo verändert: Anfangs gab es noch das Alex-Möller-Waldheim für die Stadtranderholung mit 800 bis 1000 Kindern. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kinder zu Beginn und am Ende der Ferien gewogen. Wenn sie an Gewicht zugenommen hatten, war die Maßnahme ein Erfolg. 1998 wurde das Heim geschlossen und an die Stadt verkauft, denn das Freizeitverhalten hatte sich verändert. Es wurden neue Einrichtungen geschaffen: Schon 1981 wurde das Heilpädagogische Zentrum als erste Einrichtung dieser Art in Baden gegründet. 1987 wurde das erste Kinderschutzzentrum in Baden-Württemberg eingerichtet. Es wurden das Seniorenzentrum Wieblingen und drei Kitas gegründet, dazu das Kinder- und Jugendhaus Röhre im Pfaffengrund. Stammer sagt: "Wenn sich Mitarbeiter aus verschiedenen Disziplinen zusammentun, können tolle Dinge entstehen."

Unter der Geschäftsführung von Stammer zeigte die Awo mit anderen Sozialverbänden sozialpolitisches Engagement: Es wurde das Sozialticket im öffentlichen Nahverkehr für Heidelberg eingeführt, dazu der Armuts- und Reichtumsbericht mit Folgemaßnahmen für bedürftige Kinder. Es wurmt ihn bis heute, dass die Stadt die Folgen von Hartz IV mit viel Geld korrigieren muss. Stammer betont: "Das eigentliche Kapital der Awo Heidelberg drückt sich nicht in Euro aus, sondern es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Nun wird sich der Fußball-Fan ein "Sabbat-Jahr" gönnen: "Ich möchte mir einen neuen Rhythmus erarbeiten." Danach will er sich wieder engagieren. "Da bin ich ganz offen."