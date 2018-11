Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums hat offiziell begonnen. Seit dem gestrigen Montag findet knapp die Hälfte des Unterrichts in mehrstöckigen Containern statt, die die Stadt auf dem Parkplatz zwischen der oberen und unteren Friedrich-Ebert-Anlage aufstellen ließ. Auswirkungen hat das auch auf die Plöck. Da auch im Innenhof der Schule gearbeitet wird - dort werden zum Beispiel die Baumaterialien angeliefert - ist die Altstadtstraße nun der offizielle Schulhof. Damit die Radler sich nicht zwischen den Kindern und Jugendlichen durchschlängeln, stellt ein Sicherheitsdienst drei Mal am Tag Absperrgitter auf. Zu den Pausenzeiten - von 9.25 bis 9.45 Uhr, von 11.20 bis 11.35 Uhr und von 13.10 bis 13.45 Uhr, gilt hier: Durchfahrt verboten.

Die Regelung bleibt für die nächsten drei Jahre bestehen. So lange wird die Generalsanierung des Gymnasiums nach dem bisherigen Planungsstand dauern. Am gestrigen Montag, am ersten Tag, zeigten die meisten Radler Verständnis. Vom Ebert-Platz her kommend, bogen viele rechtzeitig nach links in die Märzgasse ab. Die offizielle Ausweichroute in Richtung Uniplatz führt über die Landfriedstraße. Dort herrscht Platz, seitdem die Autos nur noch auf einer Straßenseite parken dürfen. Lehrerin Nadine Zahn, die in der ersten Pause die Aufsicht innehatte, sieht die Situation entspannt. "Einige ältere Frauen, die vorbeikamen, haben sich gefreut, dass so viele Kinder auf der Straße sind."

Hitzige Diskussionen am Absperrgitter sind auch in der zweiten Pause nicht zu beobachten. Selbst die Fußgänger, die ihren Weg zwischen dem Zaun und den parkenden Fahrrädern mühsam suchen müssen, reagieren eher erstaunt als erbost. Wie wichtig der Schutz der Schüler ist, wird deutlich, als die Gitter wieder auf die Seite gestellt sind: Eine Bläserklasse macht sich durch die Plöck auf den Weg zur Erlöserkirche in der Schießtorstraße, wo sie während der Generalsanierung proben dürfen. Die Schüler sind ins Gespräch vertieft, einer ignoriert den Ruf seines Lehrers "geht rechts" und läuft beinahe vor einen Radler.

Schulleiterin Andrea Merger glaubt, dass sich die Pausenregelung einspielen wird. Viel mehr Sorgen bereitet ihr, dass die lärmintensiven Arbeiten zum Neubau der Tiefgaragenzufahrt nicht, wie ursprünglich vom städtischen Gebäudemanagement versprochen, in den Sommerferien erledigt wurden, sondern nun mitten in die Schulzeit fallen. Gleichwohl freut sie sich, dass jetzt endlich mit der 19,6 Millionen Euro teuren Sanierung begonnen wurde. Bis auf die Erneuerung des Daches wurden die Sanierungsarbeiten in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder, ein Mal auch auf Wunsch der Schule selbst, nach hinten verschoben - die Klassenzimmer sind schlecht isoliert, die Toiletten in einem erbärmlichen Zustand, und auch die Fassade bröckelt. Nun werden die unterschiedlichen Gebäude des Gymnasiums abschnittsweise instandgesetzt. Das Hölderlin bekommt im Anschluss auch einen Anbau für die Theaterpädagogik. Jede Schulklasse wird für etwa ein halbes Jahr Unterricht im Container haben. Am ersten Tag waren die Schüler gestern mit ihren provisorischen Klassenzimmern zufrieden: "Besser als im Altbau", hieß es am gestrigen Montag.