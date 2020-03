Leben die beiden Mädchen in einem Haushalt? Wenn nicht, dürften sie sich eigentlich nicht so nahe kommen. Fotos: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Es ist Samstagnachmittag, die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Auf dem Philosophenweg sind an dem herrlichen Frühlingstag viele Menschen unterwegs. Wohl auch, weil man wegen der Corona-Krise sonst nicht viel machen kann. Viele spazieren – alleine, als Paar oder Familie. Andere sind mit dem Rad auf Heidelbergs bekanntestem Weg unterwegs, obwohl das eigentlich verboten ist. Doch im Ausweichen sind Spaziergänger inzwischen erprobt, schließlich müssen sie jeweils 1,5 Meter Abstand voneinander halten.

"Ich war eigentlich schon viel zu lange nicht mehr hier oben", sagt ein älterer Herr zu einem Bekannten, den er zufällig getroffen hat. Dann setzen sich die beiden auf eine Bank – jeder ans andere Ende. So sehen es die beiden Polizisten gerne, die hier gerade Streife laufen und auch sonst in Sachen "Mindestabstand" nur wenig beanstanden. Sie machen sich auf in Richtung Bismarckturm. Der hätte bis 15. März sowieso Winterpause gehabt. Durch die Corona-Krise wurde diese auf unbestimmte Zeit verlängert. Schließlich kann man sich auf einer schmalen Wendeltreppe nicht aus dem Weg gehen. Wären die Beamten streng, könnten sie auch am Philosophenweg mehr monieren: Im Rondell im Philosophengarten haben es sich zwei Mädchen gemütlich gemacht, sitzen enger zusammen, als eigentlich erlaubt. Aber vielleicht sind es ja Schwestern, die gemeinsam wohnen?

Die meisten verhalten sich ohnehin vorbildlich. Gästeführerin Gabriele Gerigk sitzt auf einer Bank und blättert in einem Buch. "Bei uns sind erst mal alle Führungen abgesagt." Sie wäre an einem Tag wie diesem möglicherweise als "Bürgersfrau" im Kostüm unterwegs. Im Programmheft des Gästeführervereins ist ihre Führung mit dem Satz angekündigt: "Wollten Sie schon immer wissen, welche Nöte und Alltagssorgen die Menschen früher plagten?" Jetzt haben wir selbst Sorgen genug.

Und die sind einfach allgegenwärtiges Thema. Auch bei den drei Spaziergängern, die sich über den Öffentlichen Nahverkehr unterhalten. "Ich hab gehört, der Takt soll wieder erhöht werden, weil die Busse sonst zu voll sind" sagt einer. Immer voller wird es auch auf dem Philosophenweg. "Es könnte alles so schön sein, und jetzt kann man nicht mal mehr ein Eis essen gehen", bedauert eine Frau. Ihr tun die Geschäftsleute in der Seele leid.

Bei aller Wehmut gibt es aber doch auch Positives zu berichten. Die neue Langsamkeit tut vielen irgendwie gut. Es scheint, als lächelten sich die Leute öfter an als sonst. Plötzlich ist Zeit, die Blütenpracht am Wegesrand und in den Gärten genau zu betrachten. Oder, um Gartenarbeit zu erledigen. Gerhard Genthner aus Handschuhsheim hat am Philosophenweg ein "Stück", auf dem viele Obstbäume wachsen. Nun ist er dabei, eine Trockenmauer zu errichten. "Die ist schon vor zehn Jahren zusammen gebrochen und erst jetzt komme ich dazu, den Schaden zu beheben."