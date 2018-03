Heidelberg (tt) Bislang dürfen die Stadträte im Gemeinderat und den gemeinderätlichen Gremien ohne Zeitbegrenzung reden. Das wollten CDU, "Die Heidelberger", FDP und Freie Wähler ändern - und deshalb entwarf die Stadtverwaltung auf ihren Antrag hin ein Konzept für eine Redezeitbegrenzung für Stadträte. So soll gewährleistet werden, dass Debatten künftig "straffer, effizienter und ergebnisorientierter" geführt werden. Die Verwaltung schlug dem Haupt- und Finanzausschuss schließlich vor, den ersten Redebeitrag einer Fraktion zu einem Tagesordnungspunkt, der im Ausschuss vorberaten wurde, im Gemeinderat auf fünf Minuten zu begrenzen. Weitere Wortmeldungen sollten dann nur noch drei Minuten Redezeit zugestanden bekommen.

"Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten drei bis vier Jahren schneller fertig sind als früher, obwohl der Gemeinderat vergrößert wurde", sagte Peter Hohlschuh (Grüne). Er hält den Verwaltungsvorschlag deshalb für eine Beschneidung demokratischer Rechte. Schließlich könne jederzeit per Geschäftsordnung das Ende der Rednerliste oder das Ende der Debatte beantragt werden. "Ich möchte nichts ändern, weil wir sonst Dinge nicht mehr bis zu Ende diskutieren können", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Beate Deckwart-Boller. Stattdessen schlug sie eine externe Moderation der Sitzungen und einen Zeitwächter vor.

Auch SPD-Fraktionschefin Anke Schuster findet die Redezeit von drei Minuten zu kurz. "Jeder sollte hier die Möglichkeit haben, sich zu äußern." Und um einen Gedanken in drei Minuten auszuführen, müsse man rhetorisch schon sehr fit sein. Für Schuster geht der Verwaltungsvorschlag an der Realität vorbei: "Das Problem ist doch aber auch gar nicht, wie lange wir reden, sondern wie häufig jemand redet", so Schuster. Deshalb schlug sie vor, den Beispielen von Karlsruhe und Sindelfingen zu folgen - und eine Regelung einzuführen, die die Redebeiträge pro Fraktion auf zwei pro Debatte begrenzt. "Ein dritter Redebeitrag bedarf dann der Zustimmung durch den Gemeinderat", erklärte Schuster das Konzept. So könne man verhindern, dass ein Kollege mit dem Oberbürgermeister quasi einen Dialog führe.

"Ich finde die Regelung, die Frau Schuster vorgeschlagen hat, sehr charmant", sagte Jan Gradel, Fraktionsvorsitzender der CDU. Schließlich würden Debatten oft genug in einem Zwiegespräch zwischen einzelnen Stadträten mit dem OB enden, bestätigte Gradel, was nicht im Interesse von Teilnehmern und Zuhörern der Sitzungen sei.

Dem Vorschlag der SPD schlossen sich im Haupt- und Finanzausschuss schließlich die neun Vertreter von CDU, SPD, "Heidelbergern", Freien Wählern, AfD und Einzelstadtrat Waseem Butt an. Die acht Stadträte der Grünen, der Linken und der Bunten Linken stimmten dagegen. Endgültig entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. April darüber.