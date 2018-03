Heidelberg. (hob) Ein loser Zusammenschluss von anerkannten syrischen Flüchtlingen aus der Region wird am morgigen Mittwoch unter dem Motto "Vernichtungskrieg von Assad und Putin stoppen!" in Heidelberg demonstrieren. Die Demo hat eine Mannheimerin angemeldet: Sie unterstützt die syrischen Familien und alleinstehenden Männer, die sie aus der Flüchtlingshilfe kennt. "Die Demonstranten kommen aus der gesamten Region", so die Organisatorin der Kundgebung. Sie habe die beiden Kundgebungen, eine von 14.30 bis 16 Uhr auf dem Bismarckplatz, die andere von 16.15 bis 18 Uhr am Anatomiegarten in der Hauptstraße, ursprünglich für 30 Personen angemeldet. Inzwischen hätten aber viele Syrer aus der ganzen Region ihre Teilnahme zugesagt. Manche kämen sogar aus Stuttgart.

Die beiden Kundgebungen werden auf Arabisch und auf Deutsch abgehalten. So soll die Botschaft von der humanitären Katastrophe in der von der Opposition kontrollierten Provinz Idlib auch über deutschsprachige Transparente transportiert werden. "Mehr als 1000 Menschen kamen beim Gasangriff durch das Assad-Regime ums Leben", so die Demo-Organisatorin. Deshalb werde es auch ein kleines Schauspiel mit Gasmasken geben.