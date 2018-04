Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Dickson Oarhe ist müde. Seit vier Jahren ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Oarhe war ein bekannter Journalist in Nigeria, trat bei den Parlamentswahlen 2015 an und machte sich bald mächtige Feinde. Seit Dezember lebt der 33-Jährige in Deutschland. Drei Monate verbrachte er im Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Patrick Henry Village, wurde gerade erst nach Mannheim verlegt. Doch seine Abschiebung nach Italien ist bereits beschlossen. "Wenn ich einen Schritt nach vorne mache, folgen zwei Schritte zurück", seufzt Oarhe. Alles, was ihm wichtig ist, passt in ein dickes Portemonnaie, das vor ihm auf dem Tisch liegt - neben seinem hellblauen Ordner, aus dem er immer wieder Artikel und Dokumente zieht, die seine Geschichte erzählen.

"Ich war 29 Jahre alt und hatte die Vision, der jüngste Mann im Parlament zu sein", lächelt Oarhe heute. Als bekannter Journalist hatte er viele Unterstützer und sei von der Sozialdemokratischen Partei (SDP) auf einen Listenplatz gewählt worden. "Dann kamen die Probleme", erinnert sich der Journalist. Die SDP habe sich kaufen lassen und Oarhes Platz einem anderen Kandidaten zugeschanzt.

Tatsächlich ist Korruption ein weitverbreitetes Phänomen in Nigeria. Die Organisation Transparency International setzte das westafrikanische Land in seinem Korruptionsindex auf Platz 134 von 178. Oarhe wollte die Ungerechtigkeit bei der Aufstellung der Wahlliste nicht hinnehmen. Er habe seine Kampagne fortgesetzt und sei daraufhin von einer Gruppe mit Schlagstöcken überfallen worden. Der 33-Jährige zieht einen Zeitungsartikel aus seinem Ordner: "Oarhe kämpft ums Überleben", lautet die Überschrift.

Seine Partei verlor die Wahl letztendlich. Als ein Jahr später in seinem Bundesstaat Edo gewählt werden sollte, wurde Oarhe von seinen Unterstützern angesprochen, er sollte sich wieder aufstellen lassen. Für die SDP wollte er allerdings nicht wieder ins Rennen gehen und erklärte auf einer Pressekonferenz, dass er sich einer der beiden großen Parteien anschließen wolle. Danach hätten sich die Ereignisse überschlagen. Seine Zieh-Großmutter sei entführt worden, um an ihn heranzukommen. Er solle seine Kampagne beenden, sei ihm handschriftlich mitgeteilt worden.

Und er habe einen Brief von der Polizei erhalten. Er solle auf das Revier kommen, weil er einen Artikel über einen Gerichtsprozess geschrieben hatte, in dem es um Homosexualität ging - ein Delikt, das im christlichen Süden Nigerias mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft wird. Im muslimischen Norden sieht die Scharia dafür sogar die Steinigung vor. Man hätte ihn direkt festgenommen, ist Oarhe überzeugt. "Das war alles kalkuliert, vor allem das Timing war verdächtig", erklärt er. "Da hat mein Bruder mir geraten, das Land zu verlassen."

Zuerst habe er sich in den Norden Nigerias abgesetzt, sei bei einem Freund untergekommen. All seine Dokumente habe er bei ihm gelassen und sich einer christlichen Gemeinde angeschlossen. "Ich wollte neu anfangen." Frieden habe er jedoch nur kurz gefunden. Die Kirche sei von muslimischen Extremisten überfallen worden, die viele Mitglieder entführt und gezwungen hätten, zum Islam zu konvertieren. "Doch ich wollte Jesus nicht verraten", so Oare.

Die folgenden Tage seien zur Qual geworden: "Dort habe ich Tote gesehen", sagt er und senkt den Blick. Mit Macheten hätten die Extremisten den Menschen die Kehle durchgeschnitten. Nur ein Zufall habe ihm und den anderen Gefangenen die Flucht ermöglicht. Durch Schüsse sei der Wärter abgelenkt gewesen und habe vergessen, die Tür abzuschließen. "Und dann rannten wir."

Seinem Freund, bei dem er kurz untergekommen war, sei es zu gefährlich geworden, sich mit ihm zu treffen. Und so machte sich Dickson Oarhe mit dem, was er am Leib hatte, auf den Weg nach Europa. In Italien kam er im November 2016 an, schaffte es kurze Zeit später nach Österreich. Dort habe er erst erfahren, dass seine Zieh-Großmutter nach acht Monaten wieder freigelassen worden sei. Weil er unerlaubt die Grenze übertreten habe, sei er für drei Tage ins Gefängnis gekommen und verbrachte dann sieben Monate in einem Flüchtlingscamp in Innsbruck. Dort habe man ihm gesagt, er würde nach Wien verlegt. "Doch sie haben mich angelogen", ärgert sich Oarhe.

Denn seine Reise habe wieder im Gefängnis geendet. Er sollte nach Italien abgeschoben werden, weil er dort zuerst europäischen Boden betreten hatte. "Du weißt, dass wir solche Leute wie dich hier nicht haben wollen", habe ihm ein Polizist gesagt, erinnert sich der Journalist.

Wieder in Italien angekommen, sei die Lage katastrophal gewesen. Aus seinem Ordner zieht der 33-Jährige Fotos von sich und Freunden, wie sie auf Pappkartons in Hauseingängen oder Parks schlafen. Er wollte dem entkommen - und schaffte es im Dezember 2017 nach Deutschland. "Ich dachte, das Leben wird besser", sagt Oarhe.

Doch auch sein Aufenthalt hier ist bald vorbei. Wann, das weiß er noch nicht. "Es kann morgen, in einer Woche oder einem Monat sein", sagt er traurig, sortiert seine Unterlagen in den blauen Ordner ein - und greift nach seinem Portemonnaie, in das alles passt, was ihm wichtig ist.