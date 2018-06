Heidelberg. (hob) Der Schnee hat die Wälder in und um Heidelberg am Wochenende in eine Winterlandschaft verwandelt. Doch gerade weil das Tauwetter längst eingesetzt hat, warnt das Forstamt Spaziergänger vor Schneebruch. Die Gefahr von herabstürzenden Ästen, die unter dem nassen Schnee nachgeben, dürfe nicht unterschätzt werden. "Mit jedem Höhenmeter sinkt die Temperatur, und die Schneemenge nimmt zu", warnt das Forstamt. Manche Waldwege wie der vom Parkplatz "Drei Eichen" in Richtung Boxberg sind bereits betroffen.