Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es ist die komplizierteste Transplantation, die es gibt: die Verpflanzung einer Gebärmutter. 73 Mal wurde das auf der ganzen Welt bisher gemacht. Fünfmal in Tübingen. Dort sitzen die deutschen Experten um Prof. Sara Brucker.

Wer braucht so etwas? Der Heidelberger Filmemacher Dietmar Klumpp ist der Frage nachgegangen. Seine Dokumentation "Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation", die am 19. November um 20.15 Uhr auf "3sat" läuft, beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Risiken dieses umstrittenen Verfahrens.

Die Schwedin Lolita Carlerup steht im Mittelpunkt des Films. Sie wurde mit dem MRKH-Syndrom geboren und besitzt keine Gebärmutter. Sie bekam den Uterus ihrer Schwester eingepflanzt und konnte damit ein Kind austragen. Ihr großes Glück, wie sie sagt. Auch die 21-jährige Deutsche Jessica Schulze kommt zu Wort, der die Gebärmutter fehlt. Selbstverständlich war der Auftritt der Frauen im Film nicht, weiß Klumpp, denn eigentlich fühlten sich die Betroffenen stigmatisiert.

Dietmar Klumpp. Foto: privat

80 bis 100 Mädchen werden in Deutschland jedes Jahr ohne das wichtige Fortpflanzungsorgan geboren, also eines von 4500. Dass es fehlt, finden die Ärzte meist dann heraus, wenn es nicht zur Regelblutung kommt. Wie tief der Schrecken über die Diagnose bei den jungen Frauen sitzt, erfährt man im Film aus Lolitas Tagebuch. "Sie hat offen erzählt", sagt Dietmar Klumpp, "das war das Beste. Sonst wäre es ein langweiliger Film geworden."

Das Interesse des 42-jährigen Filmemachers weckten seine Frau und seine Schwiegermutter, beide sind Gynäkologinnen. Fast vier Jahre blieb der Vater zweier Kinder am Thema, bis es in diesem Jahr endlich klappte, weil ihn der schwedische Transplanteur Mats Brännström mit Lolita Carlerup bekannt machte. Brännström hat inzwischen acht Frauen zu elf Kindern verholfen und war beratend dabei, als Sara Brucker in Tübingen 2016 die erste Gebärmutter verpflanzte.

Zwei der Tübinger Patientinnen haben auch schon Kinder auf die Welt gebracht. Dazu braucht es eine künstliche Befruchtung, eine In-vitro-Fertilisation (IVF), denn die eigenen Eierstöcke sind nicht mit dem neuen Uterus verbunden. Das geschah 2018 in Heidelberg im Kinderwunschzentrum des Universitätsklinikums.

In Schweden betrachten Lolita Carlerup und Ehemann Patrik Familienbilder. Foto: Klumpp

Prof. Thomas Strowitzki, Ärztliche Direktor der Kinderwunschambulanz, erinnert sich. "Es waren zwei gesunde junge Frauen Mitte 20, der Eizellengewinn und der Transfer liefen problemlos. Bei beiden hat gleich der erste Versuch geklappt." So komplikationslos funktionieren künstliche Befruchtungen allerdings nicht immer. "Wir haben ein Top-Labor", meint Strowitzki, "aber klar, es gehört auch Glück dazu." Die Alternative zur Uterus-Transplantation sei für die betroffenen Frauen eine Leihmutter, sagt der Mediziner. "Das ist in Deutschland wie auch in Schweden verboten." Die Kinder aus dem Leih-Uterus müssen dann rechtzeitig per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, denn die Strapazen der Wehen und der Geburt wären für das Organ zu groß.

Harmlos sind die medizinischen Prozeduren für die Betroffenen nicht. Auch das kommt in Klumpps Film zum Ausdruck. Sechs Stunden dauert es, bis ein Uterus aus dem Körper geholt ist, drei Stunden, bis er der zweiten Frau eingepflanzt ist. Wie die Gefäße gespült werden, wie das Organ in den zweiten OP-Raum getragen wird – diese Bilder, so Klumpp, habe er nicht gefilmt. Die habe Sara Brucker zur Verfügung gestellt.

Wie es ist, wenn eine Operation nicht lebensnotwendig ist, sondern einen Herzenswunsch erfüllt, darüber macht sich die Freiburger Medizinethikerin Prof. Claudia Bozzaro im Film Gedanken. Und einfach geht es auch für die betroffenen Frauen nicht weiter. Sie haben ein fremdes Organ im Bauch, gewöhnlich von Mutter oder Schwester, und müssen die Aktivität ihres Immunsystems mit Medikamenten unterdrücken. Nach einigen Jahren, spätestens nach dem zweiten Kind, wird die fremde Gebärmutter deshalb auch wieder entfernt. Die Transplantation kommt auch nicht für alle infrage. "Von 200 Interessierten in Tübingen kamen nur 15 in die engere Wahl", weiß der TV-Journalist, der im Jahr 2016 für seinen Film über die UN-Mission im Kongo den Bayerischen Fernsehpreis erhielt.

In Tübingen genehmigte der Ethikrat der Universität die fünf experimentellen Eingriffe. Bei den Kosten von rund 60.000 Euro pro Heilversuch musste einzeln mit den Kassen verhandelt werden. Die Uniklinik Tübingen strebt jetzt aber an, vom Sozialministerium in Stuttgart als Uterus-Transplantationszentrum anerkannt zu werden.

Info: "Extremer Kinderwunsch: Gebärmuttertransplantation", Film von Dietmar Klumpp, Donnerstag, 19. November, 20.15 Uhr, 3sat.