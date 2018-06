Heidelberg. (rnz/mare) Wenn am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt, verfolgen Fans rund um den Globus das Turnier. Auch in Heidelberg dürften Anhänger aller 32 teilnehmenden Nationalteams zu finden sein, teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Es seien nämlich Staatsangehörige aus fast allen Teilnehmerländern offiziell in Heidelberg gemeldet. Unter den Heidelbergern mit ausländischen Wurzeln sind sogar aus allen teilnehmenden Staaten mögliche Fans vertreten.

Auf den größten Fan-Block könne so wohl das polnische Team bauen können: insgesamt 1467 Menschen in Heidelberg haben die polnische Staatsangehörigkeit. Auch Spanien mit 1112 Personen und Frankreich 1021 Personen könnten mit großer Unterstützung rechnen.

Mit etwas Abstand folgen dann die Gruppen aus Russland (838), England (744) und Iran (639). Zahlenmäßig am geringsten vertreten sind sechs Isländer, vier Menschen aus Uruguay - einzig aus Panama gibt es keine Registrierten.

Insgesamt haben 10.257 Menschen in Heidelberg die Staatsangehörigkeit eines der 31 ausländischen Teilnehmerländer. Das mache knapp sieben Prozent der rund 150.000 Heidelberger aus.

Bei den Heidelbergern mit Migrationshintergrund stiegen demnach die Zahlen noch einmal deutlich und auch die Reihenfolge der größten Gruppen verschiebe sich. Polen (4799) behalte zwar seinen Spitzenplatz mit großem Vorsprung, dann folgen jedoch die Russische Föderation (2387) und der Iran (1745).

Panama kann sich bei dieser Betrachtung über acht potenzielle Fans freuen. Zusammengerechnet leben 20.202 Menschen mit Wurzeln aus einem der antretenden Länder in Heidelberg.