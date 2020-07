Heidelberg. (kaz) Mitten im Wohngebiet wurde in der Friedrichsfelder Straße in Wieblingen Anfang Juni ein Fuchs erschossen, weil er dort offenbar auf Kaninchenjagd war. Das sorgte für Entsetzen bei einigen Nachbarn. Schon ein paar Tage vorher jagte ein Schuss dem Anwohner Dieter Schlez einen gehörigen Schrecken ein. Damals saß er mit seinem Sohn gerade beim Mittagessen auf der Terrasse.

Weil er die Fuchsjagd "auf befriedetem Gelände" nicht nur für verboten, sondern für lebensgefährlich hielt und er von den zuständigen Behörden keine für ihn nachvollziehbare Stellungnahme erhielt, wandte er sich an die RNZ. Jetzt schilderte er den Vorfall nochmals innerhalb der Fragestunde bei der Sitzung des Bezirksbeirats – nicht ohne an dessen Mitglieder zuvor Luftaufnahmen vom Ort des Geschehens überreicht zu haben, auf denen er den Standort des Jägers, den Fluchtweg des Fuchses und einen "in Schusslinie" liegenden Kinderspielplatz markiert hatte.

"Da wird einfach in einem Wohngebiet rumgeballert. So was kann doch nicht erlaubt sein!", empörte sich Schlez in seinem Redebeitrag und schilderte den Vorfall nochmals im Detail. Demnach hatte der Jäger den Schuss in Höhe des Kaninchenstalls Richtung Norden abgegeben, wo besagter Kinderspielplatz liegt.

Wie idyllisch gelegen, aber auch wie unübersichtlich die Grundstücke in der Friedrichsfelder Straße sind, wird auf den Luftaufnahmen deutlich. "Der Jäger hat den Fuchs beim ersten Mal nur angeschossen. Ich hatte nach der Begegnung einen Termin außer Haus. Nach meiner Rückkehr stapfte dann ein anderer Jäger unangemeldet durch meinen Garten, um das verletzte Tier aufzuspüren", so Schlez. Weiter berichtet er von Blutspuren und dass der Fuchs erst fünf Tage später tödlich getroffen worden sei.

"War das nötig, hätte man ihn nicht gesundpflegen können?", will er bei der Bezirksbeiratssitzung wissen. Dass das Tier, wie von den zuständigen Behörden mitgeteilt, wegen Fuchsräude auf der Abschussliste stand, kann er nicht glauben "Das Tier sah gesund aus", sagt Schlez. In der Fachliteratur ist zu lesen, die Räude sei eine parasitäre und damit leicht übertragbare Hauterkrankung, die innerhalb von drei Monaten zum Tod führen, aber auch ausheilen könne.

Nun teilte die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage mit, dass Fuchsjagd im Wohngebiet tatsächlich gesetzlich verboten ist. In Ausnahmefällen könne die Untere Jagdbehörde die Jagd auf kranke Tiere jedoch anordnen. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme: "Der Jäger hat dabei in jedem Fall sicherzustellen, dass eine Gefährdung von Menschen auszuschließen ist." Dies sei in Wieblingen geschehen. Das dürfte Dieter Schlez ganz anders sehen. Deshalb wird er an der Sache dranbleiben, bis sie aufgeklärt ist.