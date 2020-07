Abgemagert und an Räude erkrankt: Der betroffene Fuchs dürfte in etwa so ausgehen haben. Symbolfoto: dpa

Heidelberg. (dns) Hat der Jäger gegen das Gesetz verstoßen, als er Anfang Juni in einem Wieblinger Wohngebiet auf einen Fuchs geschossen hat? Um diese Frage abschließend zu klären, hat die Stadtverwaltung, die als untere Jagdbehörde zuständig ist, das tote Tier nun obduzieren lassen. Und als am Dienstag die Ergebnisse vorlagen, kam sie zu dem Schluss: "Der Jäger hat nichts falsch gemacht", so eine Stadtsprecherin. Denn die Autopsie habe nochmal bestätigt, dass das Tier tatsächlich unter Fuchsräude gelitten habe. "Außerdem war es stark abgemagert."

Schon vor der Jagd sei man bei den Behörden davon ausgegangen, dass das Tier krank sei. Deshalb sei der Wieblinger Jagdpächter auch von den Behörden angewiesen worden, den Fuchs zu erlegen. Denn die Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die nicht nur in kurzer Zeit zum Tod des Tieres führen kann, sondern sehr ansteckend ist – und auch auf Hunde übertragbar. In solchen Ausnahmefällen sei auch die Jagd in einem eigentlich "befriedeten Gebiet" zugelassen. Zudem, so die Sprecherin, habe auch der Besitzer des Grundstückes zugestimmt, auf dem das Tier erlegt worden sei.

Bei Nachbarn hat die Jagd dagegen für mächtig Ärger gesorgt. So hatte sich etwa Dieter Schlez an die RNZ gewandt, weil er das Vorgehen für lebensgefährlich hielt – schließlich sei er auf seinem eigenen Anwesen ins "Kreuzfeuer" geraten. "Rechts zu meiner Seite der Jäger, links der Fuchs. Dann der Schuss, welcher das Tier offensichtlich traf, aber nur in Form eines Streifschusses", schrieb er.

Schon vor zwei Jahren hatten Anwohner den Wieblinger Jagdpächter beschuldigt, gegen das Jagdrecht verstoßen zu haben, weil er in befriedetem Gebiet geschossen habe. Auch damals kamen die Behörden nach Überprüfung der Vorwürfe zu dem Schluss, dass der Jäger keinen Fehler gemacht habe.