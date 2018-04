Heidelberg. (RNZ) Esoterik, Räucherstäbchen, LSD und freie Liebe. Das sind die ausschlaggebenden Attribute der Blumenkinder. Im Musical "Hair" sucht die Hippiebewegung der 68er ein neues Lebensgefühl, eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung und Autorität. Das legendäre Hippie-Musical hat auch 50 Jahre nach der Uraufführung nichts von seiner Energie verloren.

Jetzt ist "Hair - The American Tribal Love-Rock Musical" in Europa auf Tour und macht am Freitag, 27. April, um 20 Uhr in der Heidelberger Stadthalle Station.

"Hair" feierte 1967 als Off-Broadway-Inszenierung seine Uraufführung und gilt bis heute als Meilenstein des Musiktheaters. In Heidelberg erleben die Zuschauer nicht nur eine brillante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen auch an einer unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil - untermalt mit 28 Stücken von "Aquarius" bis "Let the sunshine in", die von einer Live-Band gespielt werden.

