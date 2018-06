Heidelberg. (rie) Voller Laden, nette Leute, spannende Bücher, leckeres Essen, gute Getränke - und dabei auch noch Gutes tun: Das wird ein Tag ganz nach Stefan Schöbels Geschmack. Der Buchhändler lädt gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Zeitung am Sonntagmorgen ab 11 Uhr zur großen Versteigerung von Fotobüchern aus der Sammlung des vor fünf Jahren verstorbenen RNZ-Fotografen Stefan Kresin.

Insgesamt kommen 125 Bücher von Fotografen wie Erich Salomon, Robert Doisneau oder Robert Lebeck unter den Hammer - viele davon werden gebündelt zu Paketen von zwei oder drei Bänden. Mit "Theater am Tag", einem Bildband mit exklusiven Fotos vom Heidelberger Theater von 1981, ist auch ein ganz besonderer Schatz dabei.

Die Witwe von Stefan Kresin, Barbara Kresin, hat Stefan Schöbel die Sammlung geschenkt - und der 66-jährige Buchhändler hatte die Idee zur Auktion für einen guten Zweck. Alle Erlöse gehen an die RNZ-Weihnachtsaktion, die Menschen in Not in Heidelberg und der Region hilft.

Als Auktionator konnte Schöbel den Heidelberger Fotografen Thilo Ross gewinnen. Er wird jeweils ein paar Worte zu den Bänden sagen - und dann den Hammer schwingen. Die Auktion soll eine entspannte Matinee in lockerer Atmosphäre werden, die mindestens zwei, eher drei Stunden andauert. Auch zwischendurch dazustoßen ist jederzeit möglich. Stefan Schöbels Nachbar Pasquale von "La Bruschetta" bietet den Gästen Kaffee, Getränke und italienische Speisen an.

Doch die Versteigerung macht nur einen Teil des Engagements von Barbara Kresin und Stefan Schöbel aus. Gemeinsam mit der RNZ haben die beiden zudem ein Postkarten-Set mit zwölf ausgewählten Schwarz-Weiß-Fotos von Stefan Kresin aufgelegt. Darunter sind ungewöhnliche Blicke auf den Emmertsgrund, die Altstadt - oder auf den Schauspieler Bruno Ganz, den Kresin in einer Drehpause in Heidelberg erwischt hat. Die Postkarten gibt es - für zehn Euro pro Set - in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, und in der Buchhandlung Schöbel. Auch aus diesen Verkäufen gehen jeweils vier Euro an die RNZ-Weihnachtsaktion.

Info: Fotobücher-Auktion aus dem Nachlass des RNZ-Fotografen Stefan Kresin, Sonntag, 3. Juni, ab 11 Uhr, Buchhandlung Schöbel, Plöck 56a. Der Eintritt ist frei.