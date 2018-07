Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Ohne die Untersuchung von DNA-Spuren kommt heute kaum ein Krimi aus. Am Tatort werden sie gesichert und gehen zur Auswertung umgehend "ins Labor". Auch in Heidelberg wird Erbgut im Auftrag der Kriminalpolizei analysiert: im Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin am Uniklinikum. Diese Untersuchungen sind aber nur ein Teil des dortigen Leistungsspektrums: "Unsere Hauptaufgabe sind Abstammungsgutachten", erläutert Dr. Melanie Weissenberger, die den Bereich "Forensische Genetik" leitet. "Wir machen diese Untersuchungen in gerichtlichem und privatem Auftrag." Früher seien überwiegend Vaterschaftstests nachgefragt worden, heute lassen sich auch weitläufigere Verwandtschaften feststellen.

Ein prominenter Fall aus Spanien stößt derzeit auf öffentliches Interesse: Die Gruft des Malers Salvador Dalí wurde vor fünf Wochen geöffnet, und dem Leichnam wurden DNA-Proben entnommen. Die Tochter eines Hausmädchens will klären lassen, ob der exzentrische Künstler ihr Vater war. Das Ergebnis steht noch aus.

Frau Dr. Weissenberger, schildern Sie bitte einen Fall aus Ihrer Praxis.

Einmal rief mich ein Mann an, völlig verzweifelt. Gerade hatte er erfahren, dass er vielleicht Vater einer 15-jährigen Tochter ist. Er freue sich, würde auch gerne Verantwortung übernehmen. Aber es passiert gerade so viel in seinem Leben, er kommt mit der ganzen Situation nicht klar. Ich habe ihn erst einmal fachlich beraten. Dann musste er natürlich eine Probe abgeben, einen Abstrich von der Wangenschleimhaut, das muss unter Identitätsabsicherung erfolgen: Es wird ein Foto gemacht, es werden Fingerabdrücke genommen, dann hat er es hinter sich.

Wie ist das ausgegangen?

Er war tatsächlich der Vater. Erst war er richtig wütend. Wieso hat die Frau mir das nicht gesagt? Ich hätte meine Tochter doch so gerne aufwachsen sehen. Dann kam die Angst: Wie soll ich die Unterhaltszahlungen leisten? Wie soll ich das machen, das kriege ich finanziell doch gar nicht hin. Und so hat das die ganze Zeit geschwankt. Da waren so viele Emotionen drin.

Wer beauftragt Sie?

Bei Abstammungsgutachten ist es so, dass wir entweder einen Auftrag vom Amtsgericht oder vom Familiengericht bekommen, wenn es um Vaterschaftsanerkennung oder Vaterschaftsanfechtungen geht, ansonsten gibt es viele Privatpersonen. Einmal kamen Mutter, Vater, Kind zu mir. Auf den ersten Blick eine sehr sympathische Familie. Der Vater hat das Kind geschaukelt und geknuddelt, sie wirkten sehr harmonisch, als sie da vor mir saßen. Es ging darum: Die Frau war einmal fremdgegangen, das war ein Ausrutscher. Das Problem war genau dieser Zweifel. Der Mann sagte, er habe der Frau verziehen, es ist sein Kind und wird sein Kind bleiben, egal, wie es ausgeht. Aber der Zweifel hat sie wirklich kaputtgemacht. Auch das Kind wird irgendwann fragen. Die eigene Identität zu kennen, das ist wahnsinnig wichtig für alle.

Abstammungsgutachten - heißt das in jedem Fall Vaterschaftstests?

Nein, es gibt Mutterschaftstests, Geschwisterschaftstests, da gibt es immer mehr, was man machen kann, um auch weitläufigere Verwandtschaften festzustellen, um Menschen auch im Erwachsenenalter Zweifel an ihrer Identität zu nehmen.

Vertauschte Kinder - ist das ein Thema?

Das wird manchmal vermutet. Es wird gesagt: Das Kind sieht mir oder uns gar nicht ähnlich, vielleicht wurde es vertauscht. Kinder sehen halt manchmal am Anfang noch keinem ähnlich, das kommt erst später. Aber die Vermutung gab es natürlich schon. Wir machen dann die Zuordnung zu beiden Elternteilen. Nächster Punkt sind adoptierte Kinder. Die werden irgendwann älter, und dann erfahren sie: Das sind nicht meine leiblichen Eltern.

Untersuchen Sie die gesamte DNA?

Wir dürfen in Deutschland keine Bereiche untersuchen, die eine Aussage machen über Augenfarbe, Haarfarbe und Sonstiges, die "codierenden" Bereiche. Aber die DNA ist nur zu zwei Prozent codierend. Der ganze Rest - manchmal nennt man es "evolutionärer Müll" - sind Bereiche, die vererbt werden, aber keine Aussage machen in Bezug auf Äußeres.

Arbeiten Sie auch für die Polizei?

Wir machen Spurenuntersuchungen im Auftrag von Ermittlungsbehörden. Außerdem Identitätsuntersuchungen, das betrifft beispielsweise die Identifizierung von unbekannten Leichen. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn wir eine Leiche über lebende Verwandte identifizieren, dann ist das ja quasi ein Abstammungsgutachten. Die Untersuchungsmethoden sind sehr ähnlich, teilweise gleich.

Sind Sie manchmal am Tatort - wie im Krimi?

Die Mitarbeiter aus dem Bereich der Forensischen Genetik gehen nicht an Tatorte. Wenn die Sektion hier bei uns im Haus stattfindet, bekomme ich ein Präparat - ich muss nicht selber in den Sektionssaal. In Baden-Württemberg gehen die Spurenuntersuchungen an das Landeskriminalamt. Es gibt aber Fälle, in denen es besonders eilig ist. Dann werde ich am Wochenende auch mal daheim angerufen und gehe ins Labor.

Wie lange dauert eine Untersuchung? Im Fernsehkrimi braucht der Kommissar das Ergebnis ja am besten sofort.

Wenn es ein absoluter Eilfall ist, weil ein Täter flüchtig ist, kann man das schon mal innerhalb von 24 Stunden machen.

Info: Durchführung von Vaterschaftstests und Abstammungsanalysen am Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg, Voßstraße 2, Gebäude 42 in Bergheim. Telefonische Beratung unter 06221 / 568916.