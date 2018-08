In Karlsruhe wurden vor vier Jahren zwei Pfandringe an Mülleimer montiert. Foto: Stadt KA

Heidelberg. (hö) Auch in Heidelberg gibt es immer mehr Flaschensammler, die sich ziemlich krumm machen müssen, um in den städtischen Abfalleimern nach Pfandgut zu suchen. Wie wäre es da, die Stadt würde ihnen die Arbeit etwas einfacher machen und die Mülleimer mit sogenannten Pfandringen bestücken, in denen Flaschen oder Büchsen abgestellt werden können? Aber auf RNZ-Anfrage hieß es aus dem Rathaus: "Die Stadt Heidelberg wird das System der Pfandringe nicht einführen."

Beim Austausch mit anderen Kommunen, die Erfahrungen mit Pfandringen haben, sei die hiesige Stadtreinigung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Pfandringe ihren Zweck nicht erfüllen. So nehme nach den Berichten anderer Städte erfahrungsgemäß die Verschmutzung zu; in die Pfandringe werde oft anderer Abfall wie Pizzakartons oder kaputte Glasflaschen gestopft.

Zudem gebe es ein praktisches Problem: Die bisherigen Modelle sind nicht kompatibel mit den Heidelberger Abfalleimern, man kann sie schlicht nicht befestigen.

Die Idee für den Pfandring hatte der Kölner Designer Paul Ketz vor gut sechs Jahren - er wollte das Flaschensammeln menschenwürdiger machen: Passanten könnten so ganz ungezwungen bedürftigen Mitmenschen ihre Flaschen "spenden". Und ausgerechnet in "seiner" Stadt scheiterte Anfang 2016 der Pfandring nach einer einjährigen Testphase: Die Flaschensammler in Köln, so die dortigen Abfallbetriebe, griffen trotzdem weiter in die Mülleimer. Außerdem dauerte es 30 Prozent länger, einen Mülleimer mit Pfandring zu leeren als einen ohne - also alles in allem nicht praktikabel.

Bereits 2014 hatte die Stadt Karlsruhe das neue System ausprobiert: Am Friedrichsplatz im Stadtzentrum wurden zwei Pfandringe - Stückpreis: 350 Euro - montiert. Nach gut einem Jahr stand auch hier fest: Das hatte einfach wenig gebracht, die Ringe wurden kaum mit Pfandflaschen bestückt. Deswegen schafften die Karlsruher keine weiteren an - immerhin blieben die beiden am Friedrichsplatz erhalten.

Ganz unumstritten ist die auf den ersten Blick pfiffige Idee des Kölners Ketz nicht: Denn es wäre ja auch denkbar, dass auf einmal ganz andere als die Flaschensammler nach dem Pfandgut greifen könnten - um sozusagen im Vorbeigehen noch ein paar Cent abzugreifen. Aus Nürnberg wurde berichtet, dass sich die Sammler dort vor der neuen Konkurrenz fürchteten. In der Frankenmetropole lehnte der Gemeinderat schließlich die Pfandringe ab, duldete aber private Initiativen.