Heidelberg. (RNZ) Zum sechsten Mal lädt die Stiftung Heidelberg Laureate Forum Foundation zum "Filmfestival Mathematik Informatik" vom 10. bis 17. November im Karlstorkino ein. Jeden Abend ist ein Experte zu Gast, der in den Film einführt und die anschließende Diskussion begleitet. Neben spannenden Fragen wie "Wer kontrolliert das Internet?" oder "Was hat Mathematik mit dem Kalten Krieg zu tun?" erfahren die Besucher mehr über beeindruckende Persönlichkeiten wie Georg Cantor, Hedy Lamarr oder Alexander Grothendieck.

Hedy Lamarr etwa war eine österreichisch-amerikanische Filmschauspielerin und Erfinderin. Ihre Ideen, die sie im Zweiten Weltkrieg im Dienste der US Navy und der Alliierten zu entwickeln begann, werden als frühe Vorläufer der Bluetooth- und W-Lan-Technologie angesehen.

Das Festival eröffnet am Samstag, 10. November, mit dem Dokumentarfilm "Julia Robinson and Hilbert’s Tenth Problem" (engl. Originalfassung). Ehrengast ist die renommierte Mathematikerin und Informatikerin Lenore Blum, die sich neben ihrer Forschung auch für die Chancengleichheit von Frauen in der Wissenschaft engagiert. Weitere Filme sind:

Geniale Göttin: Die Geschichte von Hedy Lamarr, engl. mit deutschem Untertitel (11. November)

Banking on Bitcoin, englisch (12. November)

Killswitch: The Battle to Control the Internet, englisch (13. November)

Die neue Daten-Welt, deutsch (14. November)

Code: Debugging the Gender Gap, englisch (15. November)

Alexander Grothendieck, sur les routes d’un génie, franz. mit engl. Untertitel (16. November)

Georg Cantor - Der Entdecker der Unendlichkeiten, deutsch (17. November) - in Anwesenheit der Regisseurin Ekaterina Eremenko.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten für die Vorstellungen des Filmfestivals gibt es an der Abendkasse des Karlstorkinos oder über die telefonische Kartenreservierung unter 06221 /978918. Infos: www.kino.hlff.de.