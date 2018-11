Weil in den Campbell Barracks in der Südstadt gebaut wird, schlägt das Internationale Filmfestival Heidelberg-Mannheim seine Zelte auf dem Kirchheimer Messplatz auf. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. In den Campbell Barracks wird gebaut, im Schloss schlafen die Fledermäuse, auf dem Uniplatz fühlen sich Uniangestellte gestört: Das Internationale Filmfestival Heidelberg-Mannheim hat schon an vielen Orten seine Zelte in der Stadt aufgeschlagen. Doch sesshaft konnte es nirgends werden. Und so muss das einzigartige Newcomer-Filmfestival in seinem 24. Jahr in Heidelberg erneut umziehen - und zwar auf den Kirchheimer Messplatz.

Seit gut vier Wochen werden dort die drei Zelte - zwei für Filme und eines für Gespräche und Gastronomie - aufgebaut. Am Donnerstag, 15. November, feiert das Filmfestival auf dem Messplatz seine Eröffnung mit der französisch-marokkanischen Koproduktion "Tazzeka".

Bis zum 25. November sind dann in Heidelberg und Mannheim 56 Filme aus 25 Ländern zu sehen. Und Michael Kötz, seit 27 Jahren Festivaldirektor, freut sich jetzt schon darauf.

Zwar habe man sich nur schweren Herzens vom Paradeplatz in den Campbell Barracks verabschiedet. "Wir waren dort glücklich", sagt Kötz. Doch auch der Messplatz habe seine Vorteile. "Er ist gut zu erreichen und es gibt Unmengen an Parkplätzen", meint der Festivaldirektor.

Und dennoch: "Ob er den nötigen Glamour versprüht, werden wir sehen." Das Festival-Team arbeitet daran jedenfalls seit Wochen mit Hochdruck. "Mit Lichtern und unserem roten Teppich wird das schon gut", ist Kötz optimistisch. Die richtige Atmosphäre? "Die können wir selbst aufbauen", ist er überzeugt.

Am Montag hat Kötz seine Eröffnungsrede für die 67. Auflage des Festivals geschrieben. Wenn es am Donnerstag dann so weit ist, wird er dabei auch den beiden Kulturbürgermeistern aus Heidelberg und Mannheim, Joachim Gerner und Michael Grötsch, ins Gewissen reden. Schließlich ist es Kötz’ vorletztes Filmfestival, das er als Direktor begleiten wird. Ab 2020 zieht er sich aus dem Geschäft zurück. "Ich konzentriere mich dann auf ein Festival - das des Deutschen Films in Ludwigshafen", erklärt Kötz. Jahr für Jahr zwei Festivals auf die Beine zu stellen, sei eigentlich schon lange ein Ding der Unmöglichkeit. "Doch ich wollte den Bürgermeistern und der Politik die Chance geben, sich mit dem Festival und dem Profil zu befassen, sodass sie entscheiden können, wie es weitergehen soll", sagt Kötz. Denn, auch da ist Kötz sicher: "Wie und ob es weitergeführt wird, ist politischer Wille."

Fest steht: Die Nachfrage ist da - und sie ist groß. Und das, "obwohl ein Festival mit einem solchen Profil eigentlich keine Zuschauer hat", sagt Kötz. Doch hier sei das anders. "Jeder Film hat im Durchschnitt an die 1000 Besucher", erklärt der Festivaldirektor. Das sei ein echtes Kapital. Denn: "Wir haben es geschafft, dass die Menschen sich in Heidelberg und Mannheim Filme anschauen, die sie eigentlich gar nicht sehen wollten." Schließlich werden beim Festival ausschließlich Newcomer-Werke - aufwendig ausgewählt vom Festival-Team - gezeigt. "Mit unbekannten Schauspielern, aus unbekannten Ländern", sagt Kötz. Wolle man das auch in Zukunft so weiterführen, brauche es nicht nur einen engagierten Nachfolger, sondern auch vor allem eines: eine solide finanzielle Ausstattung.

Info: Das Programm des Filmfestivals Heidelberg-Mannheim gibt’s im Internet unter www.iffmh.de.