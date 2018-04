Das Feuer in dem Elektrogroßhandel in der Tullastraße brach gegen 14.30 Uhr aus. Foto: PR Video

Heidelberg. (pol/mün) Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde bekannt, dass im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd an der Ecke Tullastraße und Haberstraße ein Feuer in einem Elektrogroßhandel ausgebrochen ist.

Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die Rettungskräfte sind vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg ist derzeit im Großeinsatz. Die Tullastraße war während der Löscharbeiten gesperrt.

Gegen 15.20 Uhr meldete die Polizei, dass der Brand gelöscht wurde. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand niemand.

Offenbar war eine Klimaanlage im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Durch die Hitze wurde das Flachdach des Gebäudes stark beschädigt. Derzeit (Stand: 15.20 Uhr) finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes aufgenommen, insbesondere wenn ein gefahrloses Betreten des Gebäudes möglich ist.