Von Manfred Ofer

Heidelberg. "Wir sind zurück in unserer Stadt!" Der Refrain, der aus über tausend Kehlen mitgeschrien wird, gerät zum Soundtrack einer heißen Februarnacht. Das Menü für die knapp zwei Stunden Punkrock-Party am Freitag in der Halle02 wird von "Feine Sahne Fischfilet" serviert. Mit mehr als drei Akkorden und einer satten Portion Wut im Bauch.

Becher fliegen, Körper schweben über den Köpfen, rotzige Riffs brettern aus den Boxen. Auf der Bühne feuert Sänger Jan "Monchi" Gorkow das irre Treiben zu seinen Füßen über beide Backen grinsend an: "Leute, jetzt wird’s bescheuert!" Drei, zwei, eins, und ab geht die nächste Nummer. "Ich mag kein’ Alkohol" brüllt der charismatische Frontmann in sein Mikrofon. Mit einem Hauch von Selbstironie.

Die euphorisierte Menge, die zu den Klängen der Band wie ein aufgepeitschtes Meer durch den Saal schwappt, ist eine kunterbunte Mischung. Der harte Kern dürfte zwischen 18 und 35 Jahre alt sein. Was die Besucher an diesem Abend eint, ist die Lust an ziemlich lauter Rockmusik. Auf den meisten T-Shirts finden sich Referenzen an die ewigen Heroen der Szene: Iron Maiden oder Motörhead.

Musikalisch stehen die Jungs von "Feine Sahne Fischfilet" für die klassische Besetzung handgemachter Musik: Sänger, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Dazu leistet sich die Band zwei Bläser, und fertig ist der Sound-Hybrid. So eine Mixtur nennt sich Ska-Punk und kommt einen Tick energischer daher. Wer dazu ausgelassen vor der Bühne tanzt, wird nicht nur seinen Winterblues, sondern ein paar hundert Kalorien los. Vielleicht auch den "Dreck der Zeit", wie es in einem der Songs heißt.

Eine klare Haltung treibt die Jungs nicht nur musikalisch an. Auch ihre politischen Grundsätze lassen knüppelharte Kante erkennen, wenn es um Rassismus, Sexismus und die Ungerechtigkeit der Welt im Allgemeinen geht. Sänger Jan Gorkow kann ein Liedchen davon singen, wie "unterhaltsam" das sein kann, wenn man als eine linke Band durch die ostdeutsche Provinz tourt. Pöbelnde Neonazis, die auf den Konzerten auftauchen und für Stunk sorgen, sind keine Seltenheit. Einmal verüben die Rechten ein Säure-Attentat auf den Proberaum der Band, die ihren Weg trotz einiger veritabler Schrammen und Gerichtsverfahren unbeirrt weiter geht. Da bleiben Kontroversen nicht aus.

Der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern stufte die Gruppe 2011 als linksextrem ein, weil sie auf ihrer Homepage die Bauanleitung für einen Molotowcocktail veröffentlicht haben soll. "Feine Sahne Fischfilet" klagten vor Gericht. Bei ihrem Post habe es sich nur um die Verlinkung auf einen satirischen Beitrag gegen eine Demonstration von Neonazis gehandelt. Mit dem Song "Angst frisst Seele auf" drücken die Musiker ihre Solidarität mit der Thüringer Linken-Politikerin Katharina König-Preuss aus, die aufgrund ihres Engagements gegen Rechtsradikalismus massive Drohungen bekommt.

Das Stück, das auf dem aktuellen Album "Sturm und Dreck" enthalten ist, trifft an diesem Abend einen Nerv. Begleitet von treibenden Bläserpassagen singt Gorkow gegen den Ungeist an. Vor der Bühne werden eifrig Antifa-Fahnen geschwenkt. Das Feinbild ist klar. Als sich der Sänger 2015 an einer Hilfsaktion für die syrische Kurdenstadt Kobane beteiligte, wurde er Zeuge eines Selbstmordanschlags von IS-Terroristen, die er beim Auftritt in Heidelberg ebenso als "Faschistenschweine" beschimpft. Der Song "Suruc" ist den vielen Toten gewidmet.

Man kann über "Feine Sahne Fischfilet" ziemlich vieles denken. Ihre Songs pendeln zwischen Adrenalin, Spaß und Nachdenklichkeit. Dass sie es damit auf Platz drei der deutschen Albumcharts geschafft haben, ist auf jeden Fall beachtlich. Inzwischen spielen die sechs Freunde in brechend vollen Hallen.