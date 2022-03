Von Holger Buchwald

Heidelberg. Schon aus rechtlicher Sicht sei eine kurzfristige Nutzung des "Faulen Pelzes" für einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter nicht möglich. In diesem Punkt beharrt die Stadtspitze auf ihrer Einschätzung. Daran hat auch ein Treffen von Vertretern des Baurechtsamts und des Landessozialministeriums im ehemaligen Altstadt-Gefängnis vergangene Woche nichts geändert. Unterstützung bekommt Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner ablehnenden Haltung von der FDP-Landtagsfraktion. Die Abgeordneten Julia Goll, Jochen Haußmann und Christian Jung waren am Montag im Rathaus, um mit ihm über das Thema zu sprechen.

75 Therapieplätze für Menschen, die aufgrund ihrer Suchterkrankung kriminell geworden sind, plant das Sozialministerium im "Faulen Pelz". Schon im Herbst könnten nach den bisherigen Plänen die ersten Straftäter einziehen. Die Nutzung für den Maßregelvollzug soll bis zum 30. Juni 2025 begrenzt sein. Die Not ist groß, denn aktuell fehlen im Land rund 100 Plätze. Wird die Lücke nicht geschlossen, könnten noch mehr suchtkranke Straftäter gegen ihre vorübergehende Unterbringung in einem Gefängnis klagen – und in Freiheit entlassen werden.

Die Pläne für den "Faulen Pelz" stoßen bei Würzner trotzdem auf "Unverständnis". Das ehemalige Gefängnis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sei völlig ungeeignet, vor allem stünden die Gebäude aber aus planungsrechtlichen Gründen nicht kurzfristig zur Verfügung. Denn auch wenn das Land bereits im Besitz der Immobilie sei, müsse es einen Bauantrag stellen und auf eine Genehmigung warten. Und solch ein Verfahren koste Zeit, von einer schnellen Nutzung könne also keine Rede sein.

"Ein Maßregelvollzug muss doch anders aussehen als eine Strafanstalt", sagt die FDP-Landtagsabgeordnete Julia Goll, die selbst früher Richterin am Heidelberger Landgericht war. In den Augen ihres Fraktionskollegen Jochen Haußmann hat sich Sozialminister Manne Lucha "völlig verrannt". Da der "Faule Pelz" aktuell nicht zur Verfügung stehe, sei es doch zielführender, weitere Plätze in Modularbauweise an den bestehenden Psychiatrie-Standorten zu schaffen. Christian Jung, Mitglied im Petitionsausschuss des Landtags, bringt die Möglichkeit ins Spiel, dass einzelne Bürger gegen den Maßregelvollzug eine Petition einreichen könnten. Auch das werde die Inbetriebnahme verzögern.

"Das ist ein äußerst kompliziertes Sonderbauvorhaben in einem Kulturdenkmal, umgeben von Wohnbebauung", erläutert Baubürgermeister Jürgen Odszuck, warum er auf einen Bauantrag des Landes bestehen muss. Zugleich nennt er konkrete Beispiele: "Den Dachstuhl für Therapieräume zu nutzen, ist offenkundig genehmigungspflichtig." Baurechtsamtsleiter Jörg Hornung war bei der Begehung mit dem Sozialministerium im "Faulen Pelz dabei". In seinen Augen greife das Land in die historische Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes ein, da es den Boden neu machen und Leitungen verlegen wolle. Auch die vom Land vorgeschlagenen Rettungswege seien nicht ohne Weiteres möglich. Und wenn das Ministerium Teile des Gefängnisses für Büros nutzen wolle, müsse auch dafür ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt werden. Hornung und sein Amt haben das Land nun aufgefordert, alle erforderlichen Bauunterlagen zur Verfügung zu stellen. "Zudem haben wir eine regelmäßige Überwachung angeordnet", so Hornung. Sobald offensichtliche Bauarbeiten festgestellt würden, werde sein Amt diese einstellen. Trotzdem bleibe man mit dem Ministerium im Gespräch.

Die FDP will das Thema nun im Sozialausschuss kommende Woche auf die Tagesordnung bringen. Auch eine Besichtigung des "Faulen Pelzes" für die Landtagsabgeordneten sei geplant. Eine Ministeriumssprecherin betonte aber noch einmal auf Anfrage der RNZ: "An unserer Rechtsauffassung hat sich nichts geändert. Wir halten an unserem Ziel fest, den ,Faulen Pelz’ vorübergehend für den Maßregelvollzug zu nutzen und dafür die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen."